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  3. Bakan Soylu paylaştı! İpsala sınırında insanlık suçu: Geri itilen 22 göçmenden 12'si donarak öldü

Bakan Soylu paylaştı! İpsala sınırında insanlık suçu: Geri itilen 22 göçmenden 12'si donarak öldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İpsala'da Yunan sınır birlikleri tarafından geri etilen 22 göçmenden 12'sinin donarak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Soylu paylaştı! İpsala sınırında insanlık suçu: Geri itilen 22 göçmenden 12'si donarak öldü

Göçmenlere yönelik insanlık dışı faaliyetlerini sürdüren Yunan sınır birlikleri insanlık suçu işledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda insanlık dışı olay gün yüzüne çıktı. Edirne İpsala'da Yunan sınır birliklerince geri itilen 22 göçmenden 12'si donarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden göçmenlerin ayakkabılarının çıkarılmış ve elbiselerinin soyulmuş olduğu görüldü.

Bakan Soylu paylaştı! İpsala sınırında insanlık suçu: Geri itilen 22 göçmenden 12'si donarak öldü

BAKAN SOYLU: AB ÇARESİZ, CILIZ VE İNSANLIKTAN YOKSUN

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tarih: 2.2 2022
Yer: İpsala Yunanistan Sınırı

Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik. Allah rahmet eylesin."

 

 

Bakan Soylu paylaştı! İpsala sınırında insanlık suçu: Geri itilen 22 göçmenden 12'si donarak öldüBakan Soylu paylaştı! İpsala sınırında insanlık suçu: Geri itilen 22 göçmenden 12'si donarak öldüBakan Soylu paylaştı! İpsala sınırında insanlık suçu: Geri itilen 22 göçmenden 12'si donarak öldü

Bölge Gündem Editör Ekibi
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