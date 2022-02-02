Bakan Soylu paylaştı! İpsala sınırında insanlık suçu: Geri itilen 22 göçmenden 12'si donarak öldü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İpsala'da Yunan sınır birlikleri tarafından geri etilen 22 göçmenden 12'sinin donarak hayatını kaybettiğini açıkladı.
Göçmenlere yönelik insanlık dışı faaliyetlerini sürdüren Yunan sınır birlikleri insanlık suçu işledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda insanlık dışı olay gün yüzüne çıktı. Edirne İpsala'da Yunan sınır birliklerince geri itilen 22 göçmenden 12'si donarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden göçmenlerin ayakkabılarının çıkarılmış ve elbiselerinin soyulmuş olduğu görüldü.
BAKAN SOYLU: AB ÇARESİZ, CILIZ VE İNSANLIKTAN YOKSUN
Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Tarih: 2.2 2022
Yer: İpsala Yunanistan Sınırı
Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik. Allah rahmet eylesin."
Tarih: 2.2 2022— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 2, 2022
Yer: İpsala Yunanistan Sınırı
Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu
AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun.
Yunan sınır birlikleri, mağdura cani,
FETÖ'ye müşfik
Allah rahmet eylesin pic.twitter.com/yBFObmdSxk