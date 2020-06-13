Bakan Soylu: Siirt'te, 2 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te hava destekli düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içinde ve yurt dışında, güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hafta sonu mesaisine devam. Siirt Eruh Ciraf'ta 2 terörist, Kahraman Jandarmamızın operasyonunda etkisiz" ifadesini kullandı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh Ciraf mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

'HAFTA SONU MESAİSİNE DEVAM'

Soylu, olayla ilgili Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Hafta sonu mesaisine devam... Siirt Eruh Ciraf’ta iki terörist, kahraman jandarmamızın operasyonuyla etkisiz hale getirildi" dedi.