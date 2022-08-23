Bakan Soylu, Silivri'de konuştu! "Bahçeli öyle bir irade ortaya koyuyor ki çakallar meydanlardan kaçıyor, Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı yapıyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti'nin Silivri'de düzenlediği programa katıldı. Burada konuşma gerçekleştiren Bakan Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakı hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Bakan Soylu, Silivri'de konuştu! "Bahçeli öyle bir irade ortaya koyuyor ki çakallar meydanlardan kaçıyor, Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı yapıyor"

Seçimlere bir yıldan az bir süre kala AK Parti seçim çalışmalarını hızlandırdı. İstanbul'daki faaliyetlerini artıran İstanbul İl Başkanlığı "Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında Silivri'de program düzenledi.

Uğur Mumcu Meydanı'ndaki AK Nokta'yı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ziyaret etti. Burada vatandaşlarla selamlaşan Soylu, kendisine sevgi gösterisinde bulunan birçok vatandaşla fotoğraf çektirdi.

Bakan Soylu, Silivri'de konuştu! Bahçeli öyle bir irade ortaya koyuyor ki çakallar meydanlardan kaçıyor, Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı yapıyor

TERÖRLE MÜCADELEYE DEĞİNDİ

Soylu, burada yaptığı bir konuşma gerçekleştirdi. Terör operasyonlarına değinen Bakan Soylu, operasyonlarda şehitlerin intikamını aldıklarını, hiçbirinin kanını yerde bırakmadıklarını söyledi.

Bakan Soylu, Silivri'de konuştu! Bahçeli öyle bir irade ortaya koyuyor ki çakallar meydanlardan kaçıyor, Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı yapıyor

CUMHURİYET'İN 100. YILINDA HER NOKTA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENECEK

Türkiye'nin gücünü, ABD ve Avrupa'yı arkalarına alarak zayıflatmaya çalışanlar olduğuna vurgu yapan Soylu, Cumhuriyet'in 100. yılında, 29 Ekim 2023'te Gabar'ı, Cudi'yi, Bestler Deresi'ni, Ağrı'dan Van'a kadar her noktayı teröristlerden temizleyeceklerini ifade etti.

Bakan Soylu, bu bölgedeki 124 teröristin kimini teslim alacaklarını, kimini etkisiz hale getireceklerini kaydetti.

Bakan Soylu, Silivri'de konuştu! Bahçeli öyle bir irade ortaya koyuyor ki çakallar meydanlardan kaçıyor, Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı yapıyor

"TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL"

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını belirten Soylu, "Ayasofya'dan ezan sesini dünyayla buluşturan bir Türkiye. Türkiye eski Türkiye değil. Azerbaycan'da, Karabağ'da Azerbaycan ile Türk bayrağını yan yana sallandıran bir Türkiye." diye konuştu.

Bakan Soylu, Silivri'de konuştu! Bahçeli öyle bir irade ortaya koyuyor ki çakallar meydanlardan kaçıyor, Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı yapıyor

CUMHUR İTTİFAKI'NI ÖVDÜ, ALTILI MASAYA GÖNDERME YAPTI

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhur İttifakı ile büyük bir adım attığını belirten Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında övgü dolu sözler sarf ederken altılı masaya göndermede bulundu.

Bakan Soylu, Silivri'de konuştu! Bahçeli öyle bir irade ortaya koyuyor ki çakallar meydanlardan kaçıyor, Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı yapıyor

Soylu konuşmasında şunları söyledi: "Sayın Devlet Bahçeli öyle bir irade ortaya koyuyor ki çakallar meydanlardan kaçıyor. Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı yapıyor. Dostluk, sırdaşlık ve bir 'değerler ittifakı' nasıl yapılır, 'sandalye ittifakı' değil, 'koltuk ittifakı' değil, 'masa ittifakı' değil, 'makam ittifakı' değil, 'bu millete hizmetkarlık ittifakı' nasıl yapılıyor, herkese gösteriyorlar."

Bakan Soylu, programın ardından Silivri Belediyesini ziyaret etti. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdiği Bakan Soylu'ya, "Silivri" adlı kitap hediye etti.

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