Bakan Soylu, terörle mücadelede son bilançoyu açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de terör bitene kadar operasyon halinde olacaklarını belirterek, "Örgüt ikna kabiliyetini kaybetti, Türkiye içindeki gücünü kaybetti. Bu önemli ve büyük bir başarıdır. Bu mücadeleyi bitirmek azmimizdir, kararlığımızdır, inadımızdır ve inancımızdır. Bu ülkede terörist kalmayacak. Ya teslim, ya kaçacaklar ya da etkisiz hale getirilecekler" dedi.

Bakan Soylu, Ankara'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Törene Bakan Soylu ile birlikte bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak ve jandarma personeli katıldı.

"105 HEDEFTEN 89'U GÖZALTINA ALINDI"

Burada konuşan Bakan Soylu, dün Tunceli bölgesinde 1'i turuncu diğeri de kırmızı listeden 2 teröristin, Diyarbakır'da ve Lice'de de 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlatarak, "Bu 4 teröristten bir tanesi de kırmızı kategoridedir. Ve bizim o bölgede, sözde özel kuvvetler sorumlusu olarak bildiğimiz bir teröristtir. Ve yine şu anda Ağrı'da devam eden bir operasyonumuz daha var. Bu operasyonda, bir bölgenin etrafı çevrili bir vaziyette devam etmektedir. Orada da etkisiz olduğunu değerlendirdiğimiz teröristler söz konusu. İnşallah oradan da güzel haberler vereceğiz. Yine bu sabah itibariyle PKK/KCK şehir yapılanmalarına yönelik 105 hedefimiz vardı. Bu 105 hedeften 89'u şu ana kadar gözaltına alındı. Hem içeride hem sınırlarımızın ötesinde bu mücadele devam etmektedir" dedi.

"TÜRKİYE ARTIK İZLEYEN BİR ÜLKE DEĞİL"

Son operasyonlarla birlikte son 1 ayda etkisiz hale getirilen sözde üst düzey terörist sayısının kırmızı listeden 4, mavi listeden 1, turuncu listeden 5 ve gri listeden de 5 olmak üzere toplam 15 olduğunu belirten Bakan Soylu, "Bu yıl etkisiz hale getirilen sözde üst düzey terörist sayısının toplamı ise 87'dir. Bu artışın bir tesadüf olmadığını, bunun hem istatiksel hem de örgütün genel gidişatı açısından bir anlamı olduğunu söylemek isterim. Çünkü hem terör örgütü açısından hem de Türkiye'nin güvenlik parametreleri açısından dengeler değişiyor. Türkiye artık izleyen, sadece etkiye tepki veren bir ülke değildir. Sadece terör konusunda değil tüm güvenlik başlıklarında hatta tüm gelişme başlıklarında yeni bir davranış içindeyiz" diye konuştu.

"ÖRGÜT, TÜRKİYE İÇİNDEKİ GÜCÜNÜ KAYBETTİ"

Terör bitene kadar operasyon halinde olacaklarını kaydeden Soylu, bu yıl ocak ayında Kapan, temmuz ayında ise Yıldırım operasyonlarına başladıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"30 Eylül itibariyle ilkbahar-yaz operasyonlarımızı tamamladık ve bitirdik. 15 Nisan-30 Eylül 2020 tarihleri arasında 5 bin 981 operasyon planlamıştık. Hedef rakamımızı aştık, 8 bin 523 operasyon yaptık. Salgına rağmen planladığımız operasyonun yüzde 143'ünü gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 346 teröristi etkisiz hale getirdik. İlbahar-yaz operasyonlarında örgütün yeni elaman teminini engelledik, ikmal yollarını kestik, haberleşme ağını çökerttik, özellikle iş birlikçilerinin desteğini kestik. Tabi bu durum özellikle yönetim kadrosunda bir zaafa yol açtı. Emir komuta zinciri çöktü, teslimler ve kaçışlar arttı, örgüt içi çatışmalar arttı. Türkiye, terörle mücadelede eski Türkiye değil. Sonbahar ve kış operasyonlarında ise 7 bin 424 operasyon planladık ve 1 Ekim itibariyle başladık. Bu işi bitirmeye kararlıyız. Şunun her örgüt üyesinin, her teröristin kulağına gitmesini istiyoruz. İkna çalışmalarımız, teslim çağrılarımız dağdaki her örgüt mensubu için köprüden önceki son çıkıştır. Açık söyleyeyim; fırsatını bulan, "teslim ol" çağrısını duyan devletine teslim olsun. Kaçabilen varsa kaçsın. Yılbaşından bugüne kadar 187 kişi dağdan indi. Bunların 15'i kendiliğinden teslim. 172 kişi de ikna yoluyla teslim olmuştur. Son 3.5 yılda ikna yoluyla teslim olan kişi sayısı 700'ü geçti. Peki bu yıl örgüte katılan kaç kişi? Toplam 42 kişi. Örgüt ikna kabiliyetini kaybetti, Türkiye içindeki gücünü kaybetti. Bu önemli ve büyük bir başarıdır. Bu mücadeleyi bitirmek azmimizdir, kararlığımızdır, inadımızdır ve inancımızdır. Bu ülkede terörist kalmayacak. Ya teslim, ya kaçacaklar ya da etkisiz hale getirilecekler."

"DEVLET UNUTMAZ, UNUTURSA DEVLET OLMAZ"

Ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Kobani eylemleri soruşturmasına değinen Bakan Soylu, operasyonun olaydan 6 yıl sonra yapılması eleştirenlere cevap vererek, "Yüzlerce yıl geçti, Kerbala'yı unuttuk mu? Haksızlığı, zulmü, katli unuttuk mu? Devlet unutmaz. Devlet unutursa devlet olmaz. 6 yıl önce bunun talimatını verenleri mağdur edebiyatıyla birlikte bugün aklamaya çalışanlara tek bir cümlemiz var, bu dünyanın öteki dünyası da var. Esas adalet orada, hakkaniyet orada" dedi.

"MAĞDUR EDEBİYATI OYUNUNA KİMSE GELMESİN"

Bakan Soylu, operasyonun ardından bazı siyasi parti genel başkanlarının HDP'yi telefonla aramasına da tepki göstererek, "PKK'nın talimatıyla Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda bu kararı alıp ondan sonra sokaklara insanları davet edip yakmayı, yıkmayı terör örgütünün talimatıyla yerine getirenleri telefonla aramak ne demektir? Bunu kabul edeceğimizi mi zannediyorsunuz? Siyasi partilerin genel başkanlarına sesleniyorum. 3 tane siyasi partinin genel başkanı, benim bildiğim kadarıyla HDP'nın genel merkezini arayıp, bu talimatları verenin hukuk çerçevesinde gözaltına alındıktan sonra "geçmiş olsun" dileği iletmeleri ne demektir? HDP'ye telefon açıp "37 kişiyi öldürdünüz, daha fazla öldüreydiniz" mi dediler? 13 Türk bayrağını yakmak için, Atatürk büstlerini yıktığınız için aferin mi dediler? Niçin aradılar, niçin geçmiş olsun dediler. Biri bana bunu izah etsin. Mağdur edebiyatı, 21'inci yüzyılda terör örgütlerinin yeni silahıdır. Bu oyuna kimse gelmesin" dedi.