Bakan Soylu, Türk polisi yakalar diyerek duyurdu: 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından "Türk polisi yakalar" ifadesiyle yaptığı paylaşımda, Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibiyle 405 kg 600 gram eroin yakalandı." dedi.

2 şüphelinin gözaltına alındığının bilgisini veren Bakan Soylu, emniyet teşkilatını tebrik etti.

Türk Polisi yakalar❗



Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibiyle

4️⃣0️⃣5️⃣ kg 6️⃣0️⃣0️⃣ gram eroin yakalandı.



2 şüpheli gözaltında.



Kahraman Emniyet Teşkilatımızı tebrik ediyorum ? pic.twitter.com/OCIxe3sh4U — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 8, 2021