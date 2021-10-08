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  3. Bakan Soylu, Türk polisi yakalar diyerek duyurdu: 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

Bakan Soylu, Türk polisi yakalar diyerek duyurdu: 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari ve Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirdi.

Bakan Soylu, Türk polisi yakalar diyerek duyurdu: 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından "Türk polisi yakalar" ifadesiyle yaptığı paylaşımda, Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibiyle 405 kg 600 gram eroin yakalandı." dedi. 
2 şüphelinin gözaltına alındığının bilgisini veren Bakan Soylu, emniyet teşkilatını tebrik etti. 

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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