Bakan Soylu, Türk polisi yakalar diyerek duyurdu: 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi
Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari ve Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından "Türk polisi yakalar" ifadesiyle yaptığı paylaşımda, Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibiyle 405 kg 600 gram eroin yakalandı." dedi.
2 şüphelinin gözaltına alındığının bilgisini veren Bakan Soylu, emniyet teşkilatını tebrik etti.
Türk Polisi yakalar❗— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 8, 2021
Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibiyle
4️⃣0️⃣5️⃣ kg 6️⃣0️⃣0️⃣ gram eroin yakalandı.
2 şüpheli gözaltında.
Kahraman Emniyet Teşkilatımızı tebrik ediyorum ? pic.twitter.com/OCIxe3sh4U