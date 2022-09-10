Bakan Soylu: "Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmalarında elimizi çabuk tutuyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi Twitter adresinden, yeni atanan sözleşmeli öğretmenlerin güvenlik soruşturmalarına ilişkin açıklama yayınladı.

İrem Yıldız
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Bakan Soylu: "Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmalarında elimizi çabuk tutuyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde ataması gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlerin, yeni eğitim-öğretim yılında görev alması için geçecekleri güvenlik soruşturmasının bir kısmının tamamlandığını duyurdu. "16 bin 345 öğretmenimizden 7 bininin güvenlik soruşturması tamamlanıp gönderildi." Bakan Soylu, geri kalanının salı akşamı tamamlanmış olacağını da ekledi.

"ELİMİZİ ÇABUK TUTUYORUZ"

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmen ataması sonrası, atanan öğretmenlerin göreve gelmeleri için çeşitli güvenlik soruşturmalarından geçirileceği duyurulmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öğretmenlerin güvenlik soruşturmasına ilişkin açıklamayı yaptı. Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmalarında elimizi çabuk tutuyoruz. Mahmut Özer Bakanımızla sıkı iş birliğiyle, kura sonrası iletilen 16 bin 345 öğretmenimizden 7 bininin güvenlik soruşturması tamamlanıp gönderildi. Geri kalanı salı akşamı tamamlanmış olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

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