Bakan Soylu'dan 15 Temmuz darbe girişimi için olay sözler! "15 Temmuz'u FETÖ yaptı, arkasında bal gibi Amerika var"

Bir dizi temaslarda bulunmak için Kırklareli'ye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muhtarlarla Buluşma Toplantısı'na katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Süleyman Soylu, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi hakkında dikkat çeken bir çıkış yaptı.

"AMERİKA'DAN VE AVRUPA'DAN BİZE PARMAK SALLAMALAR GÖRDÜK"

Bakan Soylu, Cumhuriyet'in birinci asrına girildiğini anımsatarak, "Biz ve siz her şeyi gördünüz. Darbe gördünüz, yüzde 8 binlik gecelik faizler gördünüz, emekli maaşlarını almak için Ziraat Bankası önünde sabaha kadar beklenen kuyrukları bu ülke yaşadı. Amerika'dan ve Avrupa'dan bize parmak sallamalar gördük." dedi.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Sözlerine devam eden Bakan Soylu, 15 Temmuz darbe girişimine de değinerek şöyle konuştu:

"Bunun arkasında kim var? 15 Temmuz'u biz mi yaptık arkadaşlar? 15 Temmuz'u FETÖ yaptı, arkasında bal gibi Amerika vardı. Onu defalarca söyledim. Bu lafı mezara gidince söylemeyeceğiz. Bu iş her yönüyle aydınlığa çıkmıştır. Eğer olmasa adamı orada saklamaz. Adamı bize iade eder. Neyle karşı karşıya kaldığımızı anlatmak için söylüyorum. Eğer biz Zeytin Dalı Harekatı'nı yapmasak, eğer biz Barış Pınarı Harekatı'nı yapmasaydık ben bugün rahat bir şekilde söylüyorum. 'Amanos'lar tertemiz.' diyor, bir tek terörist yok. Tarihimizde ilk defa 'Tendürek tertemiz.' diyorum. Bir tek terörist yok. Bunu neyle yaptık? Eğer Tayyip Erdoğan iktidara geldiği ilk günden itibaren savunma sanayisinde yüzde 20 yerli ve milli oranını yüzde 80'e çıkarmamış olsaydı biz bunların hiçbirini bugün söyleyebilme şansına sahip olamazdık."

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