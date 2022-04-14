Altay - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Bakan Soylu'dan beklenmeyen çıkış! Büyükelçilerin aklını aldı! "Burası Türkiye babanızın malı değil"Hatayspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Alanyaspor  - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Fenerbahçe–Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Sevdiği adam evlenmiyor diye parayla birlikte olan kadına, Esra Ezmeci’den tokat gibi cevap! “Bu hayatı kendiniz için yaşayın”Son dakika! Bakan Koca müjdeyi duyurdu! Maske tedavülden kalkıyor!Trabzonspor–Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Kayserispor–Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Yalan araba haberlerinden sıkıldınız mı? Bu araba sadece 127 bin TL! Ne vergi var, ne ÖTV, ne de KDV! Elinizi çabuk tutun
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Bakan Soylu'dan beklenmeyen çıkış! Büyükelçilerin aklını aldı! "Burası Türkiye babanızın malı değil"

Bakan Soylu'dan beklenmeyen çıkış! Büyükelçilerin aklını aldı! "Burası Türkiye babanızın malı değil"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yabancı büyükelçilerin muhalefeti kışkırttığını iddia ederek, "Ana muhalefetin liderine kışkırtıcılık yaptırmayın, burası Türkiye, babanızın malı değil." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'dan beklenmeyen çıkış! Büyükelçilerin aklını aldı! "Burası Türkiye babanızın malı değil"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Başkanlığı personeli ile geçtiğimiz akşam iftar programında bir araya geldi. Açılan oruçların ardından kürsüde açıklamada bulunan Soylu'nun gündeminde yabancı büyükelçiler vardı. "Burası Türkiye babanızın malı değil" diyen Soylu, yabancı büyükelçilere CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu kışkırtmamaları konusunda çok net uyardı.

Bakan Soylu'dan beklenmeyen çıkış! Büyükelçilerin aklını aldı! Burası Türkiye babanızın malı değil

"BURASI TÜRKİYE, BABANIZIN MALI DEĞİL"

İftar yemeği sonrası açıklamalarda bulunan Soylu, yabancı büyükelçilerin ikili oynadığını vurgulayarak, "Büyükelçilere de sesleniyorum. Yanımıza gelip bu süreci çok iyi yönetiyorsunuz diyip el altından ana muhalefetin liderine kışkırtıcılık yaptırmayın. Burası Türkiye, babanızın malı değil. Bu ülkeyi büyükelçilere peşkeş çektirmeyiz. Çektirirsek bize cumhuriyeti emanet edenler hesabını sorar." ifadelerine yer verdi.

Bakan Soylu'dan beklenmeyen çıkış! Büyükelçilerin aklını aldı! Burası Türkiye babanızın malı değil

İBB TERÖR SORUŞTURMASI

Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki terör soruşturmasının da tamamlanma sürecinde olduğunu hatırlatarak, "İstanbul Belediyesi'ndeki terör soruşturması yakında tamamlanıyor ak kara belli olacak. Buradan söyleyeyim rezil olacaksınız ve rüsva olacaksınız"  ifadelerine yer verdi.

Bakan Soylu'dan beklenmeyen çıkış! Büyükelçilerin aklını aldı! Burası Türkiye babanızın malı değil

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT