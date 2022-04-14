Bakan Soylu'dan beklenmeyen çıkış! Büyükelçilerin aklını aldı! "Burası Türkiye babanızın malı değil"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Başkanlığı personeli ile geçtiğimiz akşam iftar programında bir araya geldi. Açılan oruçların ardından kürsüde açıklamada bulunan Soylu'nun gündeminde yabancı büyükelçiler vardı. "Burası Türkiye babanızın malı değil" diyen Soylu, yabancı büyükelçilere CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu kışkırtmamaları konusunda çok net uyardı.

"BURASI TÜRKİYE, BABANIZIN MALI DEĞİL"

İftar yemeği sonrası açıklamalarda bulunan Soylu, yabancı büyükelçilerin ikili oynadığını vurgulayarak, "Büyükelçilere de sesleniyorum. Yanımıza gelip bu süreci çok iyi yönetiyorsunuz diyip el altından ana muhalefetin liderine kışkırtıcılık yaptırmayın. Burası Türkiye, babanızın malı değil. Bu ülkeyi büyükelçilere peşkeş çektirmeyiz. Çektirirsek bize cumhuriyeti emanet edenler hesabını sorar." ifadelerine yer verdi.

İBB TERÖR SORUŞTURMASI

Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki terör soruşturmasının da tamamlanma sürecinde olduğunu hatırlatarak, "İstanbul Belediyesi'ndeki terör soruşturması yakında tamamlanıyor ak kara belli olacak. Buradan söyleyeyim rezil olacaksınız ve rüsva olacaksınız" ifadelerine yer verdi.