Bakan Soylu'dan CHP'li Yıldırım Kaya'ya ağır sözler! "Yalanı utanmadan anlatan milletvekili müsveddesine ne demeli?"

KPSS sınavı sorularının Yediiklim Yayınevi'nin sorularıyla aynı çıkması sonrası sınav iptal edilmişti. Daha sonra sosyal medyada yayılan bazı fotoğraflarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Yediiklim Yayınevi'nde çekildiği iddia edilmişti. Bu fotoğrafların Bakan Soylu'nun Ankara'da 2017 yılında Kaymakam adaylarıyla yaptığı konuşma sonrası çekilen bir kare olduğu, Yediiklim Yayınevi'nin bu kareyi izinsiz olarak tanıtım afişlerinde kullandığı ortaya çıktı.

YILDIRIM KAYA'NIN İDDİASI

Söz konusu fotoğraf hakkındaki gerçek bu iken CHP Milletvekili Yıldırım Kaya, KRT TV'de konuk olduğu canlı yayında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun izni olmadan kullanılan fotoğraflar için," Ben 3 Ağustos günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Zaman geçirilmeden savcıların el koyması lazım. Ama ilginç bir şey var. Yediiklim Yayınevi'yle fotoğraf çektirip onun bilboardlarına çıkan Süleyman Soylu'nun emrindeki Ankara emniyeti Yediiklim depolarına baskın yapıyor. Buradan anlamlı bir sonuç çıkabilir mi? Çok açık ve net, bu sınavlar ve yapılacak sınavlar geriye dönük sınavların tamamlı şaibelidir. " açıklamasında bulundu.

BAKAN SOYLU: HEPİNİZ DE MİKILIÇDAROĞLU GİBİ YALANCI OLMAK ZORUNDASINIZ?

Bu açıklamalara cevap veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"KPSS soruşturmasına konu olan yayınevi ile fotoğraf çektirdiğim ve bilboardlarda yayınlattığım" yalanını hiç utanmadan, yüzü kızarmadan televizyonda anlatan bu milletvekili müsveddesine ne demeli? Hepiniz de mi Kılıçdaroğlu gibi kuyruklu yalancı olmak zorundasınız? "

"KPSS soruşturmasına konu olan yayınevi ile fotoğraf çektirdiğim ve bilboardlarda yayınlattığım"

????????,



Hiç utanmadan, yüzü kızarmadan televizyonda anlatan bu milletvekili müsveddesine ne demeli?



Hepiniz de mi Kılıçdaroğlu gibi kuyruklu yalancı olmak zorundasınız❓ pic.twitter.com/UuUsUgarvd — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 8, 2022

Bakan Soylu'nun Yediiklim Yayınevi'nde çektirdiği iddia edilen fotoğraf, asılsız çıktı! Gerçek açıklandı! Meğer o afiş...