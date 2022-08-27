Bakan Soylu'dan dikkat çeken açıklama! Türkiye'de kalan terörist sayısını paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Allah'ın izniyle Cumhuriyetin 100. yılında 29 Ekim 2023'te Türkiye'yi terörden temizleyeceğiz. Türkiye'de şu an 120 terörist kaldı. Türkiye'nin gelecek nesilleri bir daha Amerika ve Avrupa tarafından terörle imtihan edilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şile'de 62 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Muhtarlarla gerçekleştirilen görüşme sonrası Bakan Soylu, Muharip Gaziler Derneği'ne ziyarette bulundu. Tahıl koridoru konusuna dair açıklama yapan Soylu, “Onlar bizi sevdikleri için değil, zora düştüler. Önümüzdeki kış gıdasız kalacaklar diye korktular ve ürktüler. Rusya ve Ukrayna arasındaki problemi çözmek için Tayyip Erdoğan'dan destek istediler. Aksi takdirde ne bizim geleneklerimize ne dinimize tahammül etmiyorlar” dedi.

Bakan Soylu'dan dikkat çeken açıklama! Türkiye'de kalan terörist sayısını paylaştı

"2023'TE TÜRKİYE'Yİ TERÖRDEN TEMİZLEYECEĞİZ"

Terörün önümüzdeki yıl bitirileceğini sözlerine ekleyen Bakan Soylu, “Yıllarca Karadeniz'e sızıp oradaki insanları tehdit eden terör örgütü mensuplarının tamamını temizledik. Artık Karadeniz tertemiz. Bizim zorlandığımız önemli yerlerden birisi olan Tendürek Dağı terör örgütünden temizlendi. Amanoslar dediğimiz bu hattın her biri artık tertemiz. Allah'ın izniyle Cumhuriyetin 100. yılında 29 Ekim 2023'te Türkiye'yi terörden temizleyeceğiz. Türkiye'de şu an 120 terörist kaldı. Bir tek terörist bırakmadan ülkemizi tertemiz hale getireceğiz. Zeytindalı Harekatı'nda Amerika 'buraya giremezsiniz' dedi."

Bakan Soylu'dan dikkat çeken açıklama! Türkiye'de kalan terörist sayısını paylaştı

"O BÖLGEYİ TERÖR KORİDORU YAPACAKLARDI"

"Avrupa'nın bütün başkentleri 'Siz Afrin'e giremezsiniz' dedi. Bizim derdimiz Hakkari'nin ucundaki karşı alana Hakurk diye bir bölge var. Irak'ın Hakurk bölgesi. O bölgeyi terör koridoru yapacaklardı. Eğer Tayyip Erdoğan cesaretli olmasaydı biz oraya giremezdik. Amerika ve Almanya siz o bölgeye girerseniz bizim tanklarımızı kullanamazsınız dediğinde kendi mühimmatımız ne kadar yetecek diye endişe ettik."

Bakan Soylu'dan dikkat çeken açıklama! Türkiye'de kalan terörist sayısını paylaştı

"GELECEK NESİLLER TERÖRLE İMTİHAN EDİLMEYECEK"

"Bu ülkenin altyapısı ve sanayisi artık öyle bir noktaya gelmişti ki bir aylık süreç içerisinde Amerika ve Avrupa'nın bize verecek olduğu mühimmatı, bizim genç mühendislerimiz, 'Siz merak etmeyin biz yapacağız' dediler. Bizi yarı yolda bırakmadılar. Kendi mühimmatlarımızı yaparak bizlere teslim ettiler. Biz orada şu an terör örgütünü temizledik. Cerablus'ta Azez'de terör örgütünü temizledik. Bu ülkenin bütün güvenlik güçleri ahdetmiştir. Türkiye'nin gelecek nesilleri bir daha Amerika ve Avrupa tarafından terörle imtihan edilmeyecektir” ifadelerine yer verdi.

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