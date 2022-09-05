Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde başarı ile yürütülmekte olan operasyonlar neticesinde, 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyon duyurusu, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapıldı.
"HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK"
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapıla paylaşımda "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" ifadelerine yer verildi.