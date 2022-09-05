Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre Irak’ın kuzeyinde devam etmekte olan Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlere yapılan operasyonlarda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.