Bakan Soylu'dan HDP'li Pervin Buldan'a zehir zemberek sözler: Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu?

Terör örgütü destekçileri örgütün elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için yürüyüş düzenledi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki yürüyüşte yer alan HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik hakkında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

BAKAN SOYLU: DEMOKRASİ İSTİSMARINIZA ASLA İZİN VERİLMEYECEKTİR

Söz konusu paylaşıma cevap veren Bakan Soylu, "Aymazlık, utanmazlık, ahlaksızlık… Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu? Türkiye’de terörü araçsallaştırarak demokrasiyi istismarınıza ASLA İZİN VERİLMEYECEKTİR. Bu kadar basit" ifadelerini kullandı.