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  3. Bakan Soylu'dan o iddialara çarpıcı yanıt: Yalandır. Provokasyondur

Bakan Soylu'dan o iddialara çarpıcı yanıt: Yalandır. Provokasyondur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Çeşitli gruplar devlet kademesinde yapılanıyor' iddialarına "İçişleri Bakanı olarak söylüyorum; Yalandır. Provokasyondur" yanıtını verdi.

Bakan Soylu'dan o iddialara çarpıcı yanıt: Yalandır. Provokasyondur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, basında yer alan "devlette tarikat, cemaat yapılanması" haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Soylu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, herhangi bir inanç grubunun devletin birtakım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir. Yalandır. Provokasyondur.

Fakat bireysel istismarlara veya inanç gruplarının istismarlarına nasıl müsaade edilemezse, bu istismarları fırsat bilip medeniyetimizin ve topraklarımızın değerlerine de saldırıya fırsat verilmeyecektir. Ayrıca bireysel olarak insanların inanç tercihlerinin olması, demokratik hayatın da doğal bir sonucudur.

 

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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