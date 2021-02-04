Bakan Soylu'dan Twitter'a tepki: Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!" ifadesine yer vermişti. Twitter, bu paylaşıma 'nefret söylemi' gerekçesiyle kısıtlama getirmişti.

LGBT bireylere ilişkin yaptığı paylaşımı nefret söylemi gerekçesiyle kısıtlanan Bakan Soylu'nun ardından aynı durumu bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaşadı.

Twitter, Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesi protestolarına ilişkin yaptığı paylaşımlara da kısıtlama getirdi. İçişeri Bakanı Süleyman Soylu, bunun üzerine Twitter hesabında yaptığı paylaşım ile popüler platforma tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter;

Şahit oluyoruz ki, eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır.

Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz..."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı ve retweet yapıldı.