Son dakika: Twitter, Devlet Bahçeli'nin paylaşımına da kısıtlama getirdi4 Şubat Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Luiz Gustavo Galatasaray derbisinde oynamayacak mı? | Luiz Gustavo son durum | Luis Gustavo kimdir?Luiz Gustavo kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Luiz Gustavo hangi takımlarda oynadı?Son dakika: Derbide yok! Yıldız futbolcudan kötü haberSurvivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 4 Şubat PerşembeÜnlü şarkıcı Hüner Coşkuner hastaneye kaldırıldıHüner Coşkuner kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hüner Coşkuner sağlık durumu nasıl?Bir Zamanlar Çukurova 82. bölüm canlı izle |Bir Zamanlar Çukurova son bölüm Atv canlı izleAlev Alev 13. bölüm canlı ize | Alev Alev son bölüm Show TV canlı izle
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika: Twitter, Devlet Bahçeli'nin paylaşımına da kısıtlama getirdi

Son dakika: Twitter, Devlet Bahçeli'nin paylaşımına da kısıtlama getirdi

Son dakika haberi... Twitter, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili yaptığı bir paylaşıma kısıtlama getirdi.

Son dakika: Twitter, Devlet Bahçeli'nin paylaşımına da kısıtlama getirdi

Son dakika haberi...  Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolara ilişkin yaptığı bazı paylaşımlara Twitter kısıtlama getirdi.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ'NDEN TWITTER'A TEPKİ

 Milliyetçi Hareket Partisi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Boğaziçi Üniversitesinin önündeki menfur eyleme karşı gösterdiği tepkiden dolayı MHP lideri sayın Bahçeli'nin bazı paylaşımlarına twitter kısıtlama getirmiştir.

* Sayın Bahçeli terörist ve öğrenci ayrımını ortaya koyduğu halde -ki bu emniyet tarafından da teyit edilmiştir- okyanus ötesinden twitter buna tepki göstermiştir.

* Boğaziçi üniversitesi önünde eylem yapan terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olanlara Twitter ve Twitter’ın arkasındaki güçler destek vermiştir.

* Genel başkanımızın bazı paylaşımlarına kısıtlama getirilmiştir.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU’NUN PAYLAŞIMINA DA UYARI KONULMUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun “Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!” ifadesini kullandığı paylaşımına, Twitter tarafından uyarı konulurken ‘nefret söylemi hakkındaki kurallarını ihlal ettiği’ notu düşülmüştü.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT