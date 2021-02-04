Son dakika: Twitter, Devlet Bahçeli'nin paylaşımına da kısıtlama getirdi

Son dakika haberi... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolara ilişkin yaptığı bazı paylaşımlara Twitter kısıtlama getirdi.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ'NDEN TWITTER'A TEPKİ

Milliyetçi Hareket Partisi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Boğaziçi Üniversitesinin önündeki menfur eyleme karşı gösterdiği tepkiden dolayı MHP lideri sayın Bahçeli'nin bazı paylaşımlarına twitter kısıtlama getirmiştir.

* Sayın Bahçeli terörist ve öğrenci ayrımını ortaya koyduğu halde -ki bu emniyet tarafından da teyit edilmiştir- okyanus ötesinden twitter buna tepki göstermiştir.

* Boğaziçi üniversitesi önünde eylem yapan terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olanlara Twitter ve Twitter’ın arkasındaki güçler destek vermiştir.

* Genel başkanımızın bazı paylaşımlarına kısıtlama getirilmiştir.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU’NUN PAYLAŞIMINA DA UYARI KONULMUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun “Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!” ifadesini kullandığı paylaşımına, Twitter tarafından uyarı konulurken ‘nefret söylemi hakkındaki kurallarını ihlal ettiği’ notu düşülmüştü.