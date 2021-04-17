İçişleri Bakanı Soylu’dan Yunanistan'a sert tepki!

Bakan Soylu kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan'ın sahil güvenlik botlarının mülteci botunu Türk karasularına yönelttiğini ve benzin döktüğü anları paylaşarak, "Yunanistan kolluk güçlerinin insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır. Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir" dedi.

"41 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI"

Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sitesinden Yunanistan'ın Türk Kara sularına ittiği 41 düzensiz göçmenin kurtarıldığını belirterek "17 Nisan 2021 tarihinde saat 01.50'de, İzmir ili Çeşme ilçesi Karaabdullah burnu güney batısı önlerinde devriye görevinde olan Sahil Güvenlik Botu tarafından, Yunanistan tarafında bulunan düzensiz göçmen botunun Yunanistan Sahil Güvenlik Unsuru tarafından Türk karasularına geri itildiği tespit edilmiş, Yunanistan Sahil Güvenlik Unsuruna yapılan tüm uyarılara rağmen Türk karasularına geri itilen 41 düzensiz göçmen kurtarılarak Çeşme Limanı'na intikal ettirilmiş ve bacağında yanık tespit edilen 1 düzensiz göçmen 112 Acil Sağlık personeline teslim edilmiştir" ifadeleri ile duyurdu.