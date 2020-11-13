İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, halasının dün akşam vefat etmesi üzerine Trabzon'un Of ilçesine gitti. Burada bulunan Çarşıbaşı Camii'nde kılınan Rukiye Dönmez'in cenaze namazına katılan Bakan Soylu, namazın ardından taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına, Bakan Soylu ile Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Emniyet Müdürü Metin Alper, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Bakan Soylu, yakınları ile birlikte taziyeleri kabul etti.

RUKİYE DÖNMEZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NEDEN ÖLDÜ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun halası olan Rukiye Dönmez, 89 yaşında hayatını kaybetti. Trabzon'un Of ilçesi Çarşıbaşı camisinde cenaze namazı kılınan merhume Dönmez'in kronik rahatsızlıklara bağlı olarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Bakan Soylu'nun halası Rukiye Dönmez'in 2 ay önce koronavirüse yakalandığı ancak daha sonra iyileştiği öğrenildi.

Rukiye Dönmez'in cenazesi Kirazlık Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.