Bakan Soylu'nun Akşener için söyledikleri gündeme oturdu! "Çilleri, Erdoğanı, Bahçeli'yi sattı şimdi 6'lı masayı hangi gün satacağım diye bekliyor"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün yapılan 6 masa toplantısından sonra İYİ Partili yöneticilerle bir araya geldi. Akşener, bugün Ankara'da Millet ittifakı görüşmelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Meral Akşener masadan ayrıldığını belirterek "Biz yokuz" dedi. Açıklamasında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu.

Akşener'in 6'lı masadan ayrılmasıyla beraber, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Akşener hakkında yaptığı açıklamaları gündeme geldi.

"ONA HİÇ GÜVENMEZDİK"

Bakan Soylu, açıklamalarında şu ifadelere yer vermişti: "Doğru Yol'da onunla siyaset yaptım. Biz ona hiç güvenmezdik. Doğru Yol'da Tansu Çiller'i sattı. AK Parti'nin kuruluşunda AK Parti'ye geldi, orada da Tayyip Erdoğan'ı sattı 1 günde. Sonra MHP'ye gitti Devlet Bahçeli'ye. Bir günde Milliyetçi Hareket Partisi'ni sattı."

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"BU MİLLET İKİ CİHANDAN DA SENDEN HESABINI SORAR"

"Şimdi de altılı masayı devir devir döndürüyor. Hangi gün satacağım diye bekliyor. Meral Akşener, kimle bir araya geldiyse onu 'satmıştır', hiç güvenilmez... PKK ile anlaşacaksın diye, yıllardır bu ülkenin birliğini beraberliği için canını feda eden Polisimize, askerimize 'kan dökücü' dersen, bu Millet iki cihanda da senden hesabını sorar..."