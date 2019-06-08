Bakan Soylu'yu tehdit eden şahıs belli oldu

ayram ziyareti için memleketi Trabzon’a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu "Akıllı ol" diye tehdit eden kişinin Mehmet Ali Sivaz olduğu belirlendi. 55 yaşındaki Sivaz’ın ilişkileri de deşifre oldu.

CHP TEŞKİLATI "TANIMIYORUZ" DEDİ AMA, FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun, “Bu sözü söyleyen kişiyi bizden tanıyan yok. Kim olduğunu araştırıyoruz” açıklamasında bulunsa da sözlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Mehmet Ali Sivaz’ın sosyal medya hesaplarında çok sayıda üst düzey CHP’li ile fotoğraflarının bulunduğu belirlendi.

MUHARREM İNCE İLE FOTOĞRAF

Sivaz’ın CHP’li Muharrem İnce ve CHP’li vekiller ile fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüldü. Sivaz’ın fotoğraflarını paylaştığı CHP’li milletvekilleri ve yöneticilere “Milletvekilim” ve “Başkanım” şeklinde hitap ettiği görüldü.

CHP'NİN ADAYINI KARŞILAMAK İÇİN GELMİŞ

Mehmet Ali Sivaz’ın Salı günü 16:43’te ise Ekrem İmamoğlu’nu karşılamak üzere havalimanında bulunduğuna ilişkin mesaj paylaştığı anlaşıldı