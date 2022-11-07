Bakan Süleyman Soylu duyurdu! Bursa’da büyük uyuşturucu operasyonunu! Çok sayıda gözaltı var!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da 1750 polisin, 2 helikopter, 3 İHA ve 15 narkotik köpeğinin katıldığı büyük uyuşturucu operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Yapılan operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

YAYINLAMA
Google News
Bakan Süleyman Soylu duyurdu! Bursa’da büyük uyuşturucu operasyonunu! Çok sayıda gözaltı var!

İçişleri Bakanı Bakan Soylu, sabah 05.30 sıralarında Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden ekipleri uğurladı. Narkotik, çevik kuvvet, özel harekat ve asayiş ekiplerinden oluşan 1750 polis, merkez Osmangazi ilçesi Meydancık, Selimzade Mahalleleri, merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahalleleri'nde 6 aydır fiziki ve teknik takipteki uyuşturucu satıcılarının evlerine şafak operasyonu yaptı. Havadan da 2 polis helikopteri, 3 İHA gelişmeleri takip etti, ekipleri yönlendirdi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi binasında Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlarıyla kamera karşısına geçen Bakan Soylu, detayları paylaştı.

Bakan Süleyman Soylu duyurdu! Bursa’da büyük uyuşturucu operasyonunu! Çok sayıda gözaltı var!

"TARİHİN EN BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONLARINI YAPIYORUZ"

Bursa'da bir önceki kökünü kurutma operasyonunu 20 Eylül'de yaptıklarını hatırlatan Bakan Soylu şunları söyledi: "Emniyet Teşkilatı mensubu arkadaşlarımızın gayet başarılı bir şekilde yürüttüğü 20 Eylül'deki operasyondan sonra yine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte yeni bir çalışma ortaya konuldu. Bursa'da bu sabah itibarıyla 1730 kahraman arkadaşımızın katıldığı,15 narkotik, 2 helikopter, 3 İHA'nın katıldığı bir operasyon daha 05.30 itibariyle başladı. 70 adrese hedeflenildi. 110 uyuşturucu satıcısına yönelik bir operasyondu. Bu saat operasyonuyla 95'i gözaltına alındı. Operasyonlar devam ediyor. Buradan kıymetli Bursalı hemşehrilerimize ve aziz milletimize şunu söylemek istiyorum. Bir buçuk ayda ikinci gelişimiz, ikinci kökünü kurutma operasyonu. Bin defa gelmemiz icap ederse geleceğiz, bu operasyonları gerçekleştireceğiz. Aziz milletimiz rahat olsun. Avrupa'da uyuşturucu serbest. Şırıngası da serbest. Ama milletimiz olarak biz buna müsaade etmeyiz, tahammül, müsamaha göstermeyiz. Hedefimiz sınırımızın içerisine hiçbir uyuşturucu maddenin girmemesini sağlamak, bunu temin etmek istiyoruz. Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz. Haftada ortalama 5 bin uyuşturucu satıcısını gözaltına alıyoruz. Bu konuda arkadaşlarımız, emniyet teşkilatı, jandarma teşkilatı büyük gayret gösteriyor.

Bakan Süleyman Soylu duyurdu! Bursa’da büyük uyuşturucu operasyonunu! Çok sayıda gözaltı var!

"KÖKÜNÜ KURUTMAYA ANT İÇTİK"

Dün Diyarbakır'da 1900 kilogram üzerinde esrar ele geçirildi. Bu mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. İrademiz kararlılığımız var. Gençlerimizi bu illete buluşturmak isteyenlere müsamaha göstermeyeceğiz. Gereğini yerine getiriyoruz ve getirmeye hep birlikte devam edeceğiz. Milletimiz ,Türk Polisi, jandarma teşkilatı, güvenlik güçleri, hükümetimiz ve bizlere itimat etsin. Bu meselenin kökünü kurutmaya ve bu meselenin kökü kurayana kadar mücadeleyi devam ettirmeye ant içtik. Cenabı Allah yardımcımız olsun" ifadelerine yer verdi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sözcü - Ekrem İmamoğlu gerginliğinin nedeni ortaya çıktı! Ambargo kararını o isim vermiş!
Sözcü - Ekrem İmamoğlu gerginliğinin nedeni ortaya çıktı! Ambargo kararını o isim vermiş!
MSB acı haberi duyurdu! Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu! Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer şehit oldu
Kabine kritik konular için toplanıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi
Kabine kritik konular için toplanıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi
MSB acı haberi duyurdu! Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu! Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk şehit oldu
Son Haberler
Bütün tahminleri doğru çıkmıştı, şimdi de kıyametin tarihini verdi! Peki kıyamet ne zaman kopacak? İşte korkutan o tarih...
Bütün tahminleri doğru çıkmıştı, şimdi de kıyametin tarihini verdi! Peki kıyamet ne zaman kopacak? İşte korkutan o tarih...
Hasta almaya gidiyorlardı! İstanbul'da sağlık çalışanlarına sopalı saldırı!
Hasta almaya gidiyorlardı! İstanbul'da sağlık çalışanlarına sopalı saldırı!
Bakan Süleyman Soylu duyurdu! Bursa’da büyük uyuşturucu operasyonunu! Çok sayıda gözaltı var!
Bakan Süleyman Soylu duyurdu! Bursa’da büyük uyuşturucu operasyonunu! Çok sayıda gözaltı var!
Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi, bekar mı?
Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi, bekar mı?
Vahit Kirişçi: "2023'te ihracat hedefimiz Allah izin verirse 35-36 milyar dolar"
Vahit Kirişçi: "2023'te ihracat hedefimiz Allah izin verirse 35-36 milyar dolar"
Bolu'da feci kaza! 35 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü devrildi, 27 kişi...
Bolu'da feci kaza! 35 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü devrildi, 27 kişi...
Çok Okunanlar
Afyonkarahisar'da feci kaza! Hafif ticari araç, otomobil ve traktöre çarptı: Ölüler ve yaralılar var
Afyonkarahisar'da feci kaza! Hafif ticari araç, otomobil ve traktöre çarptı: Ölüler ve yaralılar var
Meteorolojiden üst üste uyarılar! Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağış ve kar geliyor! İşte il il hava durumu
Meteorolojiden üst üste uyarılar! Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağış ve kar geliyor! İşte il il hava durumu
MSB acı haberi duyurdu! Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu! Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer şehit oldu
Kabine kritik konular için toplanıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi
Kabine kritik konular için toplanıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İki yüzlü değil, beş yüzlü bir Kılıçdaroğlu ile karşı karşıyayız”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İki yüzlü değil, beş yüzlü bir Kılıçdaroğlu ile karşı karşıyayız”
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Bizim önümüzdeki seçimi nasıl kazanırız gibi bir telaşımız yok"
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Bizim önümüzdeki seçimi nasıl kazanırız gibi bir telaşımız yok"
Yorumlananlar
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
Bugün kimin maçı var 5 Kasım 2022 Cumartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 5 Kasım 2022 Cumartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"