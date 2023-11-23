Bakan Uraloğlu açıkladı! 4 yeni havalimanı daha geliyor: '57 olan havalimanı sayımızı 61 e çıkaracağıza' Ulaştırma ve altyapı bakanı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) plan bütçe komisyonunda Ulaştırma ve Altyapı bakanlığının bütçesinin görüşüldüğü toplantıda çok önemli açıklamalarda bulunarak "57 olan havalimanı sayımızı 61 e çıkaracağız" diyerek 4 yeni havalimanın daha yapılacağını duyurdu.