Bakan Uraloğlu açıkladı! 4 yeni havalimanı daha geliyor: '57 olan havalimanı sayımızı 61 e çıkaracağıza'

Ulaştırma ve altyapı bakanı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) plan bütçe komisyonunda Ulaştırma ve Altyapı bakanlığının bütçesinin görüşüldüğü toplantıda çok önemli açıklamalarda bulunarak "57 olan havalimanı sayımızı 61 e çıkaracağız" diyerek 4 yeni havalimanın daha yapılacağını duyurdu.

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Bakan Uraloğlu açıkladı! 4 yeni havalimanı daha geliyor: '57 olan havalimanı sayımızı 61 e çıkaracağıza' 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde yaptığı sunumda şunları kaydetti;

6 şubat depremlerinde havayollarımızı afet lojistiğinde etkin olarak kullandık. 720 bin vatandaşımızı bölgeden tahliye ettik. 57 olan havalimanı sayımızı 61 e çıkararak hava ulaşımı alanında etkinliğimizi artıracağız.

İnsansız hava araçlarımızın sayısı 70 bin 589'a, İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı 1 milyon 466 bine yükseldi.

Önümüzdeki dönemde genişbant internet hizmetini her eve ulaştıracağız. 2028'de mobil abone sayımızın 102 milyona ulaşmasını hedefliyoruz. Genişbant abone sayısını ise 112 milyona çıkaracağız.

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