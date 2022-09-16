Bakan Vahit Kirişci müjdeli haberi verdi! Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçilere yönelik olan 54 milyon 843 bin 181 liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağı bilgisini verdi.

Rukiye Karapunar
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Bakan Vahit Kirişci müjdeli haberi verdi! Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 54 milyon 843 bin 181 liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı bilgisini paylaştı. Yapılan paylaşımda kime ne kadar destek sağlanacağına dair bilgilendirme de yapıldı.

"HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN"

Bakan Vahit Kirişci, yaptığı açıklamada "54 milyon 843 bin 181 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerine yer verdi.

Bakan Vahit Kirişci müjdeli haberi verdi! Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor!

Paylaşımda yer alan infografiğe göre, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 23 milyon 556 bin 186 lira ve hayvan hastalıkları tazminatı desteği kapsamında 31 milyon 286 bin 995 lira ödeme yapılacak.

Bakan Vahit Kirişci müjdeli haberi verdi! Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor!

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