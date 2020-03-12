Bakan Varank, batı medyasının Türkiye karşıtı propagandasına tepki gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüse ilişkin alınan önlemler konusunda halka seslenmiş ve bazı ülkelere uçuş yasağı getirildiğini açıklamıştı. Batı medyasının uçuş yasağı olan ülkeler arasında Türkiye olmamasına rağmen yayınladığı haberlerde Türkiye'nin fotoğraflarını kullanmasına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Bakan Varank, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çin’de ortaya çıkıp Avrupa‘dan dünyaya yayılan bir virüs.Virüsten korunmak için Avrupa’dan uçuşu yasaklayan bir ABD.Bu haberi, uçuş yasağı listesinde dahi olmayan Türkiye fotoğraflarıyla veren Batı medyası.Koranavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor."

Çin’de ortaya çıkıp Avrupa‘dan dünyaya yayılan bir virüs.



Virüsten korunmak için Avrupa’dan uçuşu yasaklayan bir ABD.



Bu haberi, uçuş yasağı listesinde dahi olmayan Türkiye fotoğraflarıyla veren Batı medyası.



Koranavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor. pic.twitter.com/8DjyA0j0Ve — Mustafa Varank (@varank) March 12, 2020

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüse ilişkin alınan önlemler konusunda halka seslenerek,"Yeni vakaların bizim topraklarımıza girmesini önlemek için cuma gecesinden geçerli olmak üzere Avrupa'dan ABD'ye tüm seyahatleri askıya alıyoruz. Bu kısıtlamalar sahadaki duruma göre ayarlanacak. Uygun izlemelerden geçen ABD'liler için istisnalar olacak." demişti.

Trump'ın açıklamasının ardından seyahat kısıtlaması getirilen ülkeler arasında Türkiye bulunmazken, düzenlemeden etkilenecek ülkelerin Şengen ülkeleri olarak da bilinen, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya,Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Porteiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İsviçre olduğu kaydedildi.