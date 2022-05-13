Bakan Varank: "Bu ülkede hukuk var’ diyorsunuz ama sizin aleyhinize karar çıkınca hukuku eleştiriyorsunuz. Bu ikiyüzlülüktür."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile AK Parti Bozüyük İlçe Başkanlığını ziyaret etti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen hapis cezası hakkında yapılan eleştirilerle ilgili konuşan Varank, "Bu ülkede hukuk var’ diyorsunuz ama sizin aleyhinize karar çıkınca hukuku eleştiriyorsunuz. Bu ikiyüzlülüktür. Burada yapılan tartışmaların tamamı aslında Türkiye’de demokrasinin altını oymak, hukukun altını oymak için yapılan tartışmalardır" dedi.

"SİYASETİN İÇİNDE OLANLAR BU KİŞİNİN NASIL BİR KİŞİ OLDUĞUNU İYİ BİLİR"

Varank ziyaretinde, Yargıtay’ın dün CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili bir kararı onadığını hatırlatarak, “CHP’nin İstanbul İl Başkanı ile ilgili daha önce yaptığı açıklamalar, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili bir ceza aldı bu il başkanı. Siyasetin içinde olanlar bu kişinin nasıl bir kişi olduğunu gayet iyi bilir. Sosyal medya kullananlar bu kişinin nasıl bir tavır içinde olduğunu gayet iyi bilir." ifadelerini kullandı. Kaftancıoğlu'nun halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği ve Cumhurbaşkanı'na ettiği hakaretlerden dolayı ceza aldığını söyleyen Bakan Varank, muhalefet partilerinin bu işin planlı bir iş olduğunu iddia ederek özgürlükten, demokrasiden dem vurduklarını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Özgürlükten ve demokrasiden dem vuranlarrın kendi sosyal medya hesaplarına gelen hakaretler için mahkemeye başvurduklarını hatırlatarak, "Bu vatandaşlarımızın ceza aldıkları oluyor. İçeriye giren vatandaşlarımız oluyor. Ben buradan şunu sormak istiyorum. Böyle bir ikiyüzlülük olabilir mi? şeklinde konuştu.

Gelen eleştirilere, "Belediye başkanınızla, milletvekilinizle, genel başkanınızla vatandaşları sosyal medya paylaşımları için mahkemeye vereceksiniz, ceza verdireceksiniz, tazminat alacasınız ama sizin İstanbul il başkanınız ceza aldığında ‘Böyle hukuk mu olur diyeceksiniz?’ Bu tamamen ikiyüzlülüktür. Bu ülkede kimseye ayrımcılık yapılmaz. Eğer birisi suç işliyorsa ki dediğim gibi o hanımefendinin neler yaptığını herkes iyi bilir. " dedi.

"SUÇUNU İŞLEYEN CEZASINI ÇEKECEK"

Geçtiğimiz günlerde CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin Cumhurbaşkanı bana dava açtı ama bu dava Yargıtay’da reddedildi şeklindeki konuşması için, "Şimdi sizin lehinize karar çıkınca hukuka güveniyorsunuz, ‘Bu ülkede hukuk var’ diyorsunuz ama sizin aleyhinize karar çıkınca hukuku eleştiriyorsunuz. Bu ikiyüzlülüktür. Burada yapılan tartışmaların tamamı aslında Türkiye’de demokrasinin altını oymak, hukukun altını oymak için yapılan tartışmalardır. Biz bunlara müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkede kimsenin suç işleme özgürlüğü olamaz." şeklinde konuşan Varank,, bu kanunların ülkede bugün yapılmadığını bu konunun genişletilmesi ve özgürleştirilmesi için büyük çaba gösterdiklerini, bundan dolayı da herkesin hak ettiği muameleyi göreceğini söyledi.

Bakan Varank, "Cezası olan çekecek. Bunun ne özgürlükle alakası var ne demokrasiyle alakası var ne hürriyetle alakası var. Sosyal medya tartışmaları bu ülkede yıllardır var ama bugün geldiğiniz noktada Twitter’i Amerika’da başka bir patron satın aldığında nasıl bütün kuralların değiştiğini de görüyoruz. Bu işin özgürlükle bir alakası yok. Bu manada da bunları en güzel şekilde bizim sokakta vatandaşlarımıza anlatmamız gerekiyor.” dedi. (İHA)

