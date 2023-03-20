Bakan Varank sipariş sayısını açıkladı! Yerli ve millî otomobil Togg'a büyük ilgi!

Türkiye'nin yerli ve millî otomobili Togg için ön sipariş süreci başladı. Standart menzilli modeli 953 bin, uzun menzilli modelin fiyatı ise 1 milyon 215 bin lira olarak açıklanan Togg'a vatandaşlardan büyük ilgi var. Her geçen saat verilen sipariş sayısı artmaya devam ederken son durum belli oldu.

İŞTE SİPARİŞ SAYISI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda verilen Togg sipariş sayısının 41 bine ulaştığını ifade etti.

Varank şu ifadeleri kullandı: "Yapamazsınız, hani fabrikası nerede? Neresi yerli ki? Fabrikada üretim bandı yok ithal bunlar, 2 milyon liradan aşağı olmaz, kimse almaz, bu cümleleri kuranları hatırladınız değil mi? Bugün itibarıyla Togg T10x siparişi 41 BİN oldu! "