Bakan Varank, "Üretim yok" diyenlere seslendi! "Yatırımcılar yer bulmakta zorlanıp kapımızı çalıyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "(Fabrika yok, üretim yok) diyenlere sesleniyorum: Allah aşkına bir sorun kendinize. Durum dediğiniz gibiyse bu makine ve teçhizat yatırımları nasıl artıyor? Cevabı bilmiyorlarsa ben söyleyeyim. Ülkemizin dört bir tarafındaki müteşebbisler harıl harıl kapasite artıracak yatırımlar yapıyorlar da ondan." dedi.

Varank, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katılımıyla Akgün Şirketler Grubuna ait Seramik ve Vitrifiye Fabrikası'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, gruba ait seramik üretim fabrikasının 7'ye, vitrifiye fabrika sayısının ise 5'e çıkacağını söyledi.

Girişimcinin havayı iyi kokladığını vurgulayan Varank, Türkiye'nin gelecek projeksiyonunu en iyi onların gördüğünü anlattı.

Varank, Türkiye'nin şu anda dünyada yaşanan krizleri en doğru şekilde yönetmeye çalışan, Kovid-19 salgını sürecinde en hızlı dönüş yapan ülkelerden olduğunu dile getirdi.

Ülkenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yoluna güçlü bir şekilde devam ettiğini anlatan Varank, "Ağustos ayında 21 milyar doların üzerindeki ihracat rakamıyla tarihi bir eşiği daha geçtik. 12 aylık ihracat 250 milyar doları aştı. İşsizlik oranı yüzde 10,3'e geriledi. Bu arada bir güzel haber de büyüme rakamlarından geldi. Türkiye, 'Resesyona girecek' diyenlere inat büyümeye devam ediyor. Hamdolsun 7 çeyrektir devam eden büyüme zincirine bir halka daha eklendi." ifadelerini kullandı.

Makine ve teçhizat yatırımlarının son çeyrekte yüzde 17,8'lik artışla güçlü bir şekilde sürdüğünü belirten Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"(Fabrika yok, üretim yok) diyenlere sesleniyorum. Allah aşkına bir sorun kendinize. Durum dediğiniz gibiyse bu makine ve teçhizat yatırımları nasıl artıyor? Cevabı bilmiyorsa ben söyleyeyim. Ülkemizin dört bir tarafındaki müteşebbisler harıl harıl kapasite artıracak yatırımlar yapıyorlar da ondan. İnanın yatırımcılarımız yer bulmakta zorlanıp her gün kapımızı çalıyor. Şu anda doluluk oranları her geçen gün artan 341 OSB'miz var. Bunun yanında Edirne’den Diyarbakır’a, Samsun’dan Adana’ya 44 yeni OSB için yer seçim çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca birçok bölgede ilave alan çalışmaları var."

Bakan Varank, Osmaneli OSB'nin sınırlarına ilave edilmesi talep edilen yaklaşık 199 hektar alanın yer seçim çalışmalarını tamamlayıp ilgili taraflara bildirdiklerini aktardı.

Akgün Şirketler Grubunun 5 binin üzerinde çalışanının olduğuna değinen Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1925 yılında tuğla üretimiyle yazmaya başladıkları başarı hikayesi, bugün tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda seramik alanındaki 6 fabrikasında 45 milyon metrekarelik üretim hacmine sahip. Yapılan üretiminin yaklaşık yüzde 50'si, Amerika ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 54 ülkeye ihraç ediliyor. Aynı şekilde vitrifiye alanındaki 4 fabrikasıyla sektörün önemli üreticilerinden biri durumunda. Bunu temelini attığımız seramik ve vitrifiye fabrikalarının ilk etap yatırım bedeli 100 milyon dolar. İkinci etap yatırımlarıyla beraber bu miktar 160 milyon doları aşacak. Üretimin yüzde 60'ı ihraç edilecek. İstihdam, öncelikli olarak 500'e, sonrasında bine ulaşacak."

Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Akgün Şirketler Grubuna destek vermekten gurur duyduklarını bildirdi.

- "Türkiye bölgesinde sözü dinlenen bir ülke haline geldi"

Türkiye'yi katma değerli üretimle büyütmenin derdinde olduklarını kaydeden Varank, bunun yolunun da yatırım, istihdam, üretim ve ihracattan geçtiğine değindi.

Kısa süre önce Avrupa ziyaretinden döndüğünü hatırlatan Varank, şöyle devam etti:

"(Avrupa'da) Emin olun tek gündem var: 'Biz bu kışı nasıl atlatırız? Acaba Avrupa Birliği olarak bu süreçten nasıl geçilir?' Şu anda Avrupa'da özellikle yüksek enerji tüketen gübre fabrikaları, demir çelik fabrikaları, seramik fabrikaları, bunların hepsi kapanmaya başladı. Çünkü dünyada bir türbülans var. Biz diyoruz ki bu türbülanslı dünyada Türkiye gemisini en güzel şekilde yürütmemiz lazım. Bunu da nasıl yaparız? İşte o gemiye çok sağlam, kararlı, istikrarlı bir kaptan lazım. Biz inanıyoruz ki o kaptan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bakınız biz yıllar boyunca hep tribünden izleyen bir ülke olduk. Bizi kimse kale almazdı ama bugün 'Rusya-Ukrayna Savaşı'nda diplomasi masasını kurmamız lazım' dediklerinde o masayı nerede kuruyorlar? İstanbul'da kuruyorlar. 'Tahıl krizi var, dünya açlıkla karşı karşıya, bizim bu işi çözmemiz lazım' dediklerinde kimden destek istiyorlar? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan istiyorlar. İşte biz büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmenin derdindeyiz. 20 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz. Şimdiye kadar yaptıklarımızla hamdolsun Türkiye bölgesinde sözü dinlenen bir ülke haline geldi."

- "Biz ülkemizi seviyoruz, bayrağımızı seviyoruz"

Salgın döneminde Türkiye'nin üretimi durdurmadığını anımsatan Varank, "Dünyaya şu mesajı gönderdik: 'Eğer alternatif bir üretim üstü arıyorsanız o üretim üstü Türkiye'dir' dedik. İşte bugün bütün global markalar kapımızı çalıyor. 'Beraber iş yapalım' diyorlar. 'Biz Türkiye'ye nasıl yatırım yaparız?' diye peşine düşüyorlar. İnşallah bu trendi biz devam ettireceğiz. Biz bir olursak, beraber olursak, ay yıldızlı al bayrağı nasıl daha yükseklere taşırız, bunun derdinde olup çalışırsak Allah'ın izniyle bu ülkenin başaramayacağı hiçbir şey olmaz. Bu her sektör için böyle." diye konuştu.

Bakan Varank, 4 gün önce Bilecik'in kurtuluşunun kutlandığını, dün de İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun yıl dönümüydü. Bilmiyorum oradaki törenlere bakma fırsatınız oldu mu? Oradaki törenlerde ilin belediye başkanı çıktı. 10 dakika konuşma yaptı. 9 Eylül yani İzmir'in Yunan mezaliminden, Yunan işgalinden kurtuluşuyla ilgili bir konuşma yaptı ama 10 dakika boyunca bir kere bile Yunan'dan bahsetmedi, Yunanistan'dan bahsetmedi. Değerli kardeşlerim, işte bunun şuurunda olmamız lazım. Burası Osmanlı'nın kurulduğu topraklar. Ertuğrul Gazi'nin, Osman Bey'in toprakları. Birileri Osmanlı ile Cumhuriyet'i kavga ettirmeye çalışıyor. İşte birileri o kavgayı başardığında Yunan gelip sizin ülkenizi işgal ediyor. Biz bunlara fırsat vermeyeceğiz. Biz ülkemizi seviyoruz, bayrağımızı seviyoruz. Bin yıldır bu topraklarda beraber olarak bu mücadeleyi verdik. İşte hep beraber bu mücadeleyi de vermeye devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceği aydınlık. Türkiye'nin geleceği gerçekten parlak."

Törende, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve Akgün Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Akgün de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından butona basılarak fabrikanın temeline ilk harç döküldü.