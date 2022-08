Bakan Varank ve Ümit Özdağ arasında gerilim artıyor! "Kıvırmayı bırak, yoksa..."

Ümit Özdağ, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank hakkında ortaya attığı iddiada "Mustafa Varank 'ın yeğenleri olumsuz işlere karıştı ve adli mercilerce tespit edildi" ifadelerine yer vermiş, tartışmanın fitilini ateşlemişti. Özdağ'a muhatabı Bakan Varank'tan "Bu yalanını ispat edersen ben istifa etmeye hazırım" şeklinde yanıt gelirken, ikili arasındaki gerilim artmaya devam etti. Son olarak sosyal medya hesabından Özdağ'a yeni çağrıda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı, "Kıvırmayı bırak, yalanını ispat et" ifadelerine yer verdi.

"KIVIRMAYI BIRAK"

Ümit Özdağ'ın tartışmayı başlatan sözlerini alıntılayan Mustafa Varank, "Bu ahlaksız provokatör de bana bulaşmaya çalışmış. Benim bırakın kamuda çalışanı, çalışan bir yeğenim yok. Hepsinin yaşları küçük. Bu yalanını ispat edersen ben istifa etmeye hazırım, edemezsen sen partinden ve vekillikten istifa edecek misin alçak müfteri!" ifadeleriyle duruma tepki göstermiş, Zafer Partisi liderinden ise "Terbiyeli konuş. Sen kimlerden bahsettiğimi ve olayı gayet iyi anladın. Ahlaksız da sensin müfteri de sensin. Türk gençlerinin umutlarını yıkan bir zihniyetin temsilcisisin sen." şeklinde yanıt gelmişti.

Sosyal medyada devam eden tartışmada, Özdağ'ın yanıtını jet hızında yanıtlayan Varank son olarak "Lafı gevelemeyi bırak da yalanını ispat et. Hadi hodri meydan! Kimmiş benim yeğenim? Hangi mahkeme ne karar vermiş? İspat etmeyen sadece müfteri değil aynı zamanda alçaktır" ifadelerine yer vererek, Zafer Partisi liderinden ispat istemişti.

Varank'ın isteğini yanıtsız bırakan Özdağ, "Mustafa şimdi seninle ilgilenemem. Zaten Fuat Uğur’dan dayak yiyorsun. Söyle akrabalarına pudra şekeri sağlığa zararlı. Sen tarihin en akraba kayırıcı hükümetinin mensubu olarak Türk gençlerinin geleceğini çalan bir yaratıksın." ifadelerine yer verince, "Kıvırmayı bırak" diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan "4 gün oldu. 2 yeğenimi kamuda 20 yılda gelinebilecek üst düzey görevlere getirdiğim, adli olaylara karışınca yerlerini değiştirdiğim YALANINI ya ispat et, ya da YALANINI itiraf et. Yoksa her gün, senin nasıl bir karakter yoksunu olduğunu yazmaya devam edeceğim." şeklinde yanıt geldi.