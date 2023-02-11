Bakan Varank'ın yorgunluğu yüzüne yansıdı: Uykusuz hali sosyal medyada gündem oldu

Depremin ilk anından itibaren AFAD Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Mustafa Varank'ın kameralar karşısındaki yorgun ve bitkin hali sosyal medyada gündem oldu.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde felaketi takip etti.

fodzfytwcaabrr9.jpeg

BAKAN VARANK'IN YORGUNLUĞU GÖZLERİNDEN OKUNDU

Bölgeye ulaştırılacak teknik ekipman, battaniye ve birçok malzemenin ulaşması için yoğun çaba sarf eden Bakan Mustafa Varank'ın sahadaki mücadelesi günlerdir sürüyor.

foojuzlwycex4dq.jpeg

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la son durumu açıklamak üzere kameralar karşısına geçen Varank'ın günler uykusuz hali ve yüzüne yansıyan yorgunluğu sosyal medyada gündem oldu.

0
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hatay Belediye Başkanı açıkladı: 3 ilçe hariç her yer yıkık
Hatay Belediye Başkanı açıkladı: 3 ilçe hariç her yer yıkık
Bursa'dan Kahramanmaraş'a çalışmak için gitmişti! Enkazda kalarak hayatını kaybetti
Bursa'dan Kahramanmaraş'a çalışmak için gitmişti! Enkazda kalarak hayatını kaybetti
Ümit Özdağ bakın nasıl çark etti! Suriyeli hırsız dediği yardım gönüllüsü Türk çıktı!
Ümit Özdağ bakın nasıl çark etti! Suriyeli hırsız dediği yardım gönüllüsü Türk çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesi Diyarbakır'da konuştu! Üniversiteler uzaktan eğitime geçti, celpler ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesi Diyarbakır'da konuştu! Üniversiteler uzaktan eğitime geçti, celpler ertelendi
Son Haberler
Agustin Griego kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Griego Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Griego kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Griego Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alan Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alan Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauricio Mansilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Mansilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauricio Mansilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Mansilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Pruzzo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Pruzzo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Pruzzo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Pruzzo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sen hangi devletin vekilisin! TİP Milletvekili Ahmet Şık'tan hadsiz açıklama!
Sen hangi devletin vekilisin! TİP Milletvekili Ahmet Şık'tan hadsiz açıklama!
Halil Konakçı deprem bölgesinde! "Devlete sövmekle olacak iş değil bu iş..."
Halil Konakçı deprem bölgesinde! "Devlete sövmekle olacak iş değil bu iş..."
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan önemli açıklama: "O bölge büyük depremler üretebilir..."
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan önemli açıklama: "O bölge büyük depremler üretebilir..."
Hatay'da ekiplerin üzerine moloz yığınları düştü! O anlar an ve an kaydedildi!
Hatay'da ekiplerin üzerine moloz yığınları düştü! O anlar an ve an kaydedildi!
Deprem sonrası korkunç olay! Kahramanmaraş'ta dağ yanıyor!
Deprem sonrası korkunç olay! Kahramanmaraş'ta dağ yanıyor!
Hatay'da ekiplerin üzerine moloz yığınları düştü! O anlar an ve an kaydedildi!
Hatay'da ekiplerin üzerine moloz yığınları düştü! O anlar an ve an kaydedildi!
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?