Bakan Varank'ın yorgunluğu yüzüne yansıdı: Uykusuz hali sosyal medyada gündem oldu

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde felaketi takip etti.

BAKAN VARANK'IN YORGUNLUĞU GÖZLERİNDEN OKUNDU

Bölgeye ulaştırılacak teknik ekipman, battaniye ve birçok malzemenin ulaşması için yoğun çaba sarf eden Bakan Mustafa Varank'ın sahadaki mücadelesi günlerdir sürüyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la son durumu açıklamak üzere kameralar karşısına geçen Varank'ın günler uykusuz hali ve yüzüne yansıyan yorgunluğu sosyal medyada gündem oldu.