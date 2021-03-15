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  3. Bakan Varank'tan AB açıklaması: Her zamankinden daha elzem!

Bakan Varank'tan AB açıklaması: Her zamankinden daha elzem!

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "AB ile ilişkilerimizi güçlendirmenin, tam üyelik yolundaki çalışmalarımıza odaklanmanın her zamankinden daha elzem olduğunun bilincindeyiz" diye konuştu.

Bakan Varank'tan AB açıklaması: Her zamankinden daha elzem!

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "AB ile ilişkilerimizi güçlendirmenin, tam üyelik yolundaki çalışmalarımıza odaklanmanın her zamankinden daha elzem olduğunun bilincindeyiz.

AB ile uyum sürecinde başvurduğumuz başlıca mali araçlardan olan IPA ve Birlik programlarından daha fazla istifade etmek istiyoruz.

Bugüne kadar Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında 800 milyon avro destek sağladık." diye konuştu.

 

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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