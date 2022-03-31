Bakan Varank'tan Açıklama: 300 milyon destek vereceğiz!

"EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"nın açılış töreni ATO Cogresium'da gerçekleştirildi.

Açılışta konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un iklim değişikliğiyle mücadeledeki en önemli kazanımlarımızdan biri olduğuna dikkat çekti.

"Bu artık insanoğlu için bir varoluş mücadelesi haline geldi. Yaşanabilir bir çevre oluşturmak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak ekonomik faaliyetlerimizde köklü değişikliklere gitmemiz lazım... Biz üzerimize düşeni yapacağız ama burada kolektif olarak hareket etmemiz lazım."

Togg'un sektördeki yeşil dönüşümün öncüsü olacağını dile getiren Varank, fabrikaların inşaatı, aracın geliştirilmesi konusunda çalışmalar planlandığı gibi tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Birçok markanın ülkemize gelmek için fırsat kolladığını, ülkemizin yakın zamanda elektrikli araç konusunda global bir üretim üssü olacağını da söyledi.

81 ilin tamamında, 1500’den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu kurulmasına yönelik toplamda 300 milyon liralık destek sağlayacağını dile getirdi. "Bunun tamamını hibe olarak bu alanda yatırım yapacak firmalarımıza vereceğiz. Böylece bir yıl içinde Türkiye'yi şarj istasyonları ile donatmış olacağız."

Varank, sadece üreticilerin, iş insanlarının, yöneticilerin çabasıyla dönüşümün gerçekleştiremeyeceğini vurguladı.

"Dünyanın ve Türkiye’nin geleceğini kurtarmak istiyorsak çocuklarımızın, evlatlarımızın, gençlerimizin bu alanda daha çok bilinçlenmesi daha çok şuurlanması gerekiyor. Salonun tamamını dolduran gençlerimize teşekkür ediyorum. Türkiye’nin geleceğini siz, biz değil bu gençler, TEKNOFEST kuşağı kurtaracak. Biz onlarla beraber çok daha yeşil, çok daha güzel bir Türkiye’yi beraber inşa edeceğiz."