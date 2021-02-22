Bakan Varank'tan flaş açıklama: "Türkiye'nin büyümesi artarak devam ediyor"

Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticisi konumundaki Türkiye'nin sektördeki büyümesinin artarak sürdüğünü ifade eden Sanayi ve Teknoloji Baknin anı Mustafa Varank, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda bu yılın Ocak ayında beyaz eşya üretiminin bir önceki Ocak ayına göre yüzde 38 arttığını belirtti. Bakan Varank ihracatın ise yüzde 17 artış gösterdiğini sözlerine ekledi.

Bakan Varank açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticisi konumundaki Türkiye'nin sektördeki büyümesi artarak devam ediyor. 2021 Ocak ayında beyaz eşya üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38, ihracatı ise yüzde 17 artış gösterdi. Sektörde çalışan emekçilerimiz takdiri hak ediyor"