Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'nun el hareketine nefis göndermeli tweet! "Siyaset kalite işidir" dedi, takipçilerini gülmekten yerlere yatırdı!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmelerine ilişkin konuşması esnasında yaptığı el hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu'nun el hareketine ağır eleştiriler gelirken, kimi kesim tarafından ise oldukça komik bulundu. Duruma ilişkin ilk eleştiri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.

"SİYASET KALİTE İŞİDİR"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, öyle bir fotoğraf paylaştı ki, takipçilerini gülmekten yerlere yatırdı. Hem esprili hem de eleştirel bir paylaşım yapan Bakan Varank, "Türkiye'de siyasi hareketler" başlığı altında, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan, Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi el hareketlerini paylaşıp, hemen yanına da Kılıçdaroğlu'nun "kapak" hareketinin resmini yerleştirdi. Fotoğraf kısa süre içerisinde on binlerce beğeni aldı.