Bakan Varank'tan servis, yemekhane ve çalışma saatleri açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Servisler, yemekhane, çalışma saatleri gibi konulardaki önlemlere ilişkin TSE'nin hazırladığı rehber dokümanı 1-2 gün içinde yayımlayacağız." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,"Servisler, yemekhane, çalışma saatleri gibi konulardaki önlemlere ilişkin TSE'nin hazırladığı rehber dokümanı 1-2 gün içinde yayımlayacağız." dedi.
Bakan Varank, "Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz, her hal ve koşulda üretimi ayakta tutacağız." diye konuştu.
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