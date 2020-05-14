Bakan Varank'tan servis, yemekhane ve çalışma saatleri açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,"Servisler, yemekhane, çalışma saatleri gibi konulardaki önlemlere ilişkin TSE'nin hazırladığı rehber dokümanı 1-2 gün içinde yayımlayacağız." dedi.

Bakan Varank, "Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz, her hal ve koşulda üretimi ayakta tutacağız." diye konuştu.

Ayrıntılar gelecek...

