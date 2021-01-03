Bakan Varank'tan Volkswagen'ın kararı hakkında ilk yorum: “Kendisi kaybeder”

Alman otomobil devi Volkswagen'in Türkiye'de Manisa iline yapmaya hazırlandığı yatırımdan vazgeçmesi üzerine Sanayi ve Tekonoloji Bakanı Mustafa Varank ilk kez konuştu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Varank, bu kararın ardından Volkswagen'in kendisinin kaybedeceğini belirtti.

Şirketin CEO'su Herbert Diess'in kendisine yazdığı mektupta pandemiyi gerekçe gösterdiğini ifade eden Bakan Varank, "Bize resmi açıklaması bu ama şunu da biliyorum, açık konuşalım. Bu şirketler global şirketler ama yönetim kurullarına baktığınızda yerel yönetimlerin yani eyaletlerin burada etkisi var, sendikaların ortaklığı var, yabancı ortaklar var. Tüm bu dengeleri tutarak yatırım kararları alıyorlar. Tabii ki burada siyaseten bu işi istemeyenlerin olduğunu biliyorduk. Zaten basına yaptığı açıklamalarda Diess bunu da söyledi" dedi.

"SİYASİ BİR KARAR VERMEMENİZ LAZIM"

Bakan Varank, Diess'in talebi üzerine iki kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü, Türkiye'ye yatırım planını anlattığını vurgulayarak "Madem global bir markaysanız, kârınızı düşünüyorsanız siyasi karar vermemeniz lazım. Eğer bu şirket halka açıksa siz aslında yatırımcınızı kandırıyorsunuz. Kârlı olanı değil size yapılan siyasi baskılara göre karar veriyorsunuz demektir. Bunu da kendilerinin basına beyan etmiş olmaları üzücü ve altı çizilmesi gereken bir husus" diye konuştu.

Türkiye'deki bütün yatırımcılara eşit davrandıklarının altını çizen Varank, "Türkiye'ye yatırım yapan bu dönemde kazanır. Global olarak firmalar bizimle gelip görüşüyor. Bu işten de biz değil Volkswagen kendisi kaybeder. Çünkü yatırımcısını ekonomik değil siyasi kararlarla aldattığını kendileri itiraf etmiş oldu. Biz kendi otomobil projemize güveniyoruz. Bizim yatırımcıya kapımız açık. Türkiye, önümüzdeki dönemde dünyanın üretimde parlayan yıldızı olacak. Türkiye'ye yatırım yapan kazanacak" ifadelerini kullandı.