Bakan Varank'tan yerli aşı konusunda yeni müjde!

Yarın çevrimiçi olarak aşı ve ilaç konferansı düzenleneceğini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'deki 3 tesise aşı üretmesi için sertifika verildiğini duyurdu.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AÇIKLAMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen COVID-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Güzel haberlerini vereceğim 15 aşı adayı daha var" ifadelerine yer verdi.

KRİTİK TARİH: 25 ARALIK CUMA

Sağlık Bakanı Koca "16 aşı çalışması yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi klinik öncesi dönemi başarıyla tamamlayarak, insan denemelerine başlamıştır. Faz 2 çalışması 25 Aralık'ta başlanacaktır. Faz 2 için üretime 3 gün önce başlandı. Kendi aşı çalışmalarımız bir yana, dünyada etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmış aşılara en erken dönemde erişebilmenin gayrete içindeyiz. Yerli aşı Nisan ayında yapacağımızı ümit ediyorum." ifadeleri kullanmıştı.

"Dünya Sağlık Örgütü Türkiye için 20 tane DSÖ sitesinde kabul edilebilirliği olan kit söz konusu, bunlardan birisi de Türkiye'de üretilen kit oldu. Bütün ülkeler hiçbir sertifika istemeden bu kite ulaşabilir duruma geldi. Kit konusunu ben bütçede komisyonda söylemiştim, biz bir kite 8.75 dolar vererek yurtdışından almaya başlamıştık. Erken dönemde DSÖ'nün onay verdiği kitten söz ediyorum erken dönemde bunu yerlileştirdik. Yerlileştirdiğimizde 32 liradan almaya başladık. Yurtdışından 8.75 dolardan alıyorduk. Devamında bir iki ay geçtiğinde yeni ruhsat alan uygunluk alan firmalar oldu, bunun üzerine biz bu firmalara kiti bize kaça vereceklerini sorduk. 8 dolardan aşağı veren olmadı. 12 tane yerli üretilen kit noktasına geldik. İhaleye çıktık, 6 firma ihaleye girdi, 6 firma ihaleye girince fiyatı 9.8 liraya düştü.

E-nabız şirketi ile ilgili ortaya attığınız iddia ile ilgili olarak ise, e-nabız Türk Telekom tarafından nisan 2015 yılında yapıldı. Peki Türksat tarafından da 2016'dan itibaren de hizmet verilmeye devam ediyor. 2015'de e-nabız ilk defa kuruluyor, 2015'den bu yana 1 liralık alışveriş gösterebileceğiniz bir fatura var mı? Bu millete söyleyeceğiniz sözünüz var mı, yazık değil mi? Bakın pandemi dönemindeyiz 83 milyon bir ve beraber olmak zorundayız.."