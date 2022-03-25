Bakan Vedat Bilgin'in Muhsin Yazıcıoğlu paylaşımı duygulandırdı: Varlığında onun hep kardeşliğini hissediyordum, yokluğunda acısını

Kahramanmaraş'ta helikopterin kazası sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 13.yıl dönümünde anılıyor. Birçok siyasi lider, merhum Yazıcıoğlu için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunurken bu kişiler arasında yer alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı paylaşım duygulandırdı.

"YOKLUĞUNDA ACISINI HİSSEDİYORUM"

Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"1970’ler… Ayaklarında harman tozu içinde kalmış yün çorapları… Daha sonra fark edip çoraplarını silkelerken "Arkadaşlar öyle acele ettiler ki üstümü başımı değişemeden harmandan çıkıp geldim" diyordu. Ertesi gün Ülkü Ocakları Genel Başkanı seçilmişti. O Muhsin Yazıcıoğlu'ydu. Varlığında onun hep kardeşliğini hissediyordum. Yokluğunda acısını…"

1970’ler… Ayaklarında harman tozu içinde kalmış yün çorapları… Daha sonra fark edip çoraplarını silkelerken "Arkadaşlar öyle acele ettiler ki üstümü başımı değişemeden harmandan çıkıp geldim" diyordu. Ertesi gün Ülkü Ocakları Genel Başkanı seçilmişti. O Muhsin Yazıcıoğlu'ydu. pic.twitter.com/f44FZuTqBy — Vedat Bilgin (@vedatbilgn) March 25, 2022

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