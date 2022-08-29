Bakan Yanık açıkladı: "427,9 milyon TL ödeme gerçekleştirdik”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yeni hayata geçirilen Aile Destek Programına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programına başvuruların e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapıldığını ve yeni başvuruların sürdüğünü belirtti.

"1,6 MİLYON HANEMİZE ÖDEMELERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Türkiye Aile Destek Programında bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını söyleyen Bakan Yanık, “Bu çerçevede 1,6 milyon haneye SYDV’lerimiz aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Geriye kalan hanelerimize ise ödemelerimizi önümüzdeki süreçte yapacağız. Böylece hak sahipliği kararı verilen toplamda 1,6 milyon hanemize ödemelerimizi gerçekleştirmiş olacağız. Türkiye Aile Destek Programımıza gelen başvuruları ivedi bir şekilde inceleyeceğiz ve vatandaşlarımızın bu desteğimizden istifade etmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

"15 MİLYAR LİRAYI VATANDAŞOMIZLA BULUŞTURACAĞIZ"

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yapılan sosyal yardımlara bir yenisini daha eklediklerini önemle vurgulayan Bakan Yanık, “Türkiye Aile Destek Programımız ile gelişen ve büyüyen Türkiye’mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda 15 milyar TL’lik bir kaynağı vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız” diye konuştu.

"YILLIK DESTEK 5 BİN 400-7 BİN 200 LİRA ARASINDA DEĞİŞECEK"

Türkiye Aile Destek Programına dair açıklamalarına devam eden Bakan Yanık şu ifadelere yer verdi: "Hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3’ü yani; 1.833,45 TL’nin altında olması durumunda dâhil olunan gelir aralığına göre, haneye aylık 450, 500, 550 veya 600 TL olmak üzere destek vereceğiz. Şartların sağlanması halinde verilen destek yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek."