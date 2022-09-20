Bakan Yanık açıkladı: İhtiyaç sahiplerine 6 milyar 907 milyon TL nakdi yardım yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yapılan nakdi yardımlara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yanık, ağustos ayı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara 6 milyar 907 milyon TL tutarında nakdi yardımda bulunduklarını söyledi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Bakan Yanık açıkladı: İhtiyaç sahiplerine 6 milyar 907 milyon TL nakdi yardım yapıldı

Hak temelli, hesap verilebilir, nesnel kriterlere bağlı ve sürdürülebilir bir sosyal yardımlaşma sistemi kurduklarını ve bunu devam ettirdiklerini söyleyen Bakan Yanık, Ağustos ayı içerisinde gerçekleşen nakdi yardımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yanık açıkladı: İhtiyaç sahiplerine 6 milyar 907 milyon TL nakdi yardım yapıldı

"ARTIK VATANDAŞIN KENDİSİNE GİDİYORUZ"

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hayata geçirdikleri hizmetleri talep odaklı olmaktan çıkararak arz odaklı şekilde kurguladıklarının altını çizen Bakan Yanık, “Eskiden vatandaş bir hizmeti görmek için, bir ihtiyacını talebini karşılayabilmek için kapı kapı kamu kurumlarını gezerken biz artık vatandaşın kendisine gidiyoruz. Çeşitli sosyal yardım programlarımızla destek oluyoruz” diye konuştu.

Bakan Yanık açıkladı: İhtiyaç sahiplerine 6 milyar 907 milyon TL nakdi yardım yapıldı

YAPILAN NAKDİ YARDIM 6 MİLYAR 907 MİLYON LİRAYA ULAŞTI

Ödeme dönemi içerisinde çeşitli sosyal yardımları vatandaşlarla buluşturduklarını hatırlatan Bakan Yanık, “Engelli ve Engelli Yakını Aylığı Yardımından Elektrik Tüketim Desteğine, Yaşlı ve Engelli Evde Bakım Yardımından Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardımına, Genel Sağlık Sigortası Yardımından Elektrik Tüketim Desteğine kadar birçok konuda vatandaşları yalnız bırakmıyoruz. Ağustos ayı içerisinde bu desteklerimizin yanı sıra diğer sosyal yardımlarımızı eklediğimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 6 milyar 907 milyon TL tutarında nakdi yardımda bulunduk” dedi.

Bakan Yanık açıkladı: İhtiyaç sahiplerine 6 milyar 907 milyon TL nakdi yardım yapıldı

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