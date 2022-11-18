Bakan Yanık müjdeyi duyurdu: Doğalgaz destek ödemeleri başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'nde kış dönemi ödemelerinin başladığını açıkladı.

Melahat Ersoy
Editör
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Bakan Yanık müjdeyi duyurdu: Doğalgaz destek ödemeleri başladı

Kış dönemine ilişkin Doğalgaz Tüketim Desteği başvurularının e-Devlet üzerinden 5 Eylül itibarıyla alınmaya başladığını bildiren Bakan Yanık, "Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 336 bin hanemize toplam 271,7 milyon TL'lik destek verdik" dedi.

Bakan Yanık müjdeyi duyurdu: Doğalgaz destek ödemeleri başladı

DESTEK TUTARLARI 900 - 2500 LİRA ARASINDA OLACAK

İhtiyaç sahibi olan, doğalgaz altyapısı bulunan 603 ilçede ikamet eden ve ikamet adresinde doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini ifade eden Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteği'nde kış dönemi ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız yıllık 900 TL-2 bin 500 TL arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık müjdeyi duyurdu: Doğalgaz destek ödemeleri başladı

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Destek programından daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, şunları söyledi: "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular sürüyor. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek."

Bakan Yanık müjdeyi duyurdu: Doğalgaz destek ödemeleri başladı

ÖDEMELER KARTLARA YATIRILACAK

Destekten hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelerin yararlanabildiğinin altını çizen Bakan Yanık, "Vatandaşlarımız, e-Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak" dedi.

Bakan Yanık müjdeyi duyurdu: Doğalgaz destek ödemeleri başladı

"YÜZDE 5 FAZLA ÖDEME YAPACAĞIZ"

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını hatırlatan Bakan Yanık, "Vatandaşlarımızın başvuru sırasında hastalığına dair rapor bilgilerini sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık müjdeyi duyurdu: Doğalgaz destek ödemeleri başladı

DOĞALGAZ DESTEĞİ ALABİLMENİN ŞARTLARI NELER?

Doğalgaz Tüketim Desteği'nden faydalanabilmesi için başvuru sahibinin Türk vatandaşı olması, e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması, doğalgaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması, ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğalgaz aboneliği bulunması, ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması, hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi gerekiyor.

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