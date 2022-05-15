Bakan Yanık'tan önemli açıklamalar: “Hükümet olarak şiddetten uzak bir aile yapısı kurma yönünde kararlıyız”15 Mayıs 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları | 15.05.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı'Eski yenge' Yolanthe Cabau'nun Lezbiyenlik itirafı ağızları açık bıraktı! "Sneijder boş yere kendini saldı"TV8 canlı yayın Survivor All Star 105. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeKanal D canlı yayın Yargı 32. bölüm full, tek parça izle | Yargı son bölüm izle YoutubeTRT 1 canlı yayın Teşkilat 46. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izle YoutubeHadise'nin mütevazi sahne kostümü olay oldu! Yer yerinden oynadı "Evlenince edepli oldu"Fenerbahçe – Fatih Karagümrük maçı canlı izle | Bein Sports 1 canlı yayın izle linkiAlanyaspor – Gaziantep FK maçı maçı canlı izle | Bein Sports 4 canlı yayın izle linkiGiresunspor – Başakşehir maçı canlı izle | Bein Sports 3 canlı yayın izle linki
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Bakan Yanık'tan önemli açıklamalar: “Hükümet olarak şiddetten uzak bir aile yapısı kurma yönünde kararlıyız”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1. Uluslararası Aile Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, “Hükümet olarak şiddetten uzak bir aile yapısı kurma yönünde kararlı adımlar atıyoruz” dedi.

Bakan Yanık'tan önemli açıklamalar: “Hükümet olarak şiddetten uzak bir aile yapısı kurma yönünde kararlıyız”

İstanbul Aile Vakfı tarafından ‘1. Uluslararası Aile Sempozyumu” düzenlendi. Sempozyuma Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz katıldı.

Bakan Yanık'tan önemli açıklamalar: Hükümet olarak şiddetten uzak bir aile yapısı kurma yönünde kararlıyız

"HÜKÜMET OLARAK KARARLI ADIMLAR ATIYORUZ"

1. Uluslararası Aile Sempozyumu’nda konuşan Bakan Yanık, "Anne sütü bebek için nasıl vazgeçilmez ve paha biçilemezse aile de bireyler için öyle. Sağlıklı bir aile içerisinde yetişen insanın topluma, bireylere, kendi aile fertlerine zarar vermesi söz konusu bile olmuyor. Güçlü aile bireyleri yani kadın ve erkek her ikisi de güçlendikçe güçlü aileyi, güçlü aileler de güçlü toplumları oluşturur. Bu noktada hükümet olarak şiddetten uzak, sağlıklı bir aile yapısının kurulması ve dolayısıyla güvenli ve huzurlu bir toplum olabilmek için kararlı adımlar atıyor ve bu adımlarımızı güçlendirmek için de yasal düzenlemeler yapıyoruz.

Bakan Yanık'tan önemli açıklamalar: Hükümet olarak şiddetten uzak bir aile yapısı kurma yönünde kararlıyız

Bir ailede eğer fiziksel, psikolojik, ekonomik şiddet varsa o ailenin sağlıklı bir aile olması imkansızdır. Öncelikle şiddetin ortadan kalkması, şiddete uğrayan mağdurların korunması, şiddet failinin de rehabilite edilmesi, iyileştirilmesi şarttır” açıklamasında bulundu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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