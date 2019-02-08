Bakan Yardımcılarına da Özel Konut Tahsil Edildi | Tüm masraflar devletten!

Kamu konutları yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte bakan yardımcılarına da özel konut tahsil edecek.

Kamu konutları yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, makam itibarıyla kendisine özel konut tahsis edilecek kamu görevlileri listesine bakan yardımcılarının da eklendiği ifade edildi. Bu konutların giderlerinin devlet tarafından karşılanacağı bildirildi.

Sözcü'de yer alan habere göre; kamu konutları yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, makam itibarıyla kendisine özel konut tahsis edilecek kamu görevlileri listesine bakan yardımcıları da eklendi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLERİNE DE KONUT TAHSİSİ

Emniyet Genel Müdürü'ne özel tahsisli konut verilmesi için gerekli olan 'vali kökenli olma' şartı da kaldırıldı. Emniyet genel müdürlerine de valilik yapıp yapmadığına bakılmaksızın konut tahsis edilecek.

Yeni düzenleme, halen görevde bulunan ya da atanacak tüm bakan yardımcıları için yeni bir hak doğurdu. Halen 16 bakanlık bünyesinde toplam 50 bakan yardımcısı görev yapıyor.

TÜM MASRAFLARI BAKANLIK KARŞILAYACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte 50 bakan yardımcısı için 50 ayrı konut tahsis edilecek. Konutların tamamı, bakanlık bütçesinden karşılanmak üzere bakan yardımcılarının isteğine göre döşenecek. Ayrıca konutların tamamında ısınma, aydınlatma, elektrik, su, gaz, temizlik, telefon, kapıcı, ahçı, kaloriferci, bahçıvan ve benzeri giderler ile her türlü işletme, bakım ve onarım giderleri de görev yaptıkları bakanlıkça ödenecek.

Özel konut tahsis edilecek makamlar şöyle:

Cumhurbaşkanı

Yurtdışındaki büyükelçiler, daimi delegeler, maslahatgüzarlar, askeri temsil heyetleri başkanları ve başkonsoloslar

Bakanlar

Yüksek Yargı Organları

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile Danıştay Başsavcısı

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri

Bakan yardımcıları

Müsteşarlar

Diyanet İşleri Başkanı, Merkez Bankası Başkanı

Valiler, Emniyet Genel Müdürü

Kaymakamlar