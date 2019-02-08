Bakan Yardımcılarına da Özel Konut Tahsil Edildi | Tüm masraflar devletten!
Kamu konutları yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte bakan yardımcılarına da özel konut tahsil edecek. Konutların giderlerinin devlet tarafından karşılanacağı bildirildi.
Kamu konutları yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte bakan yardımcılarına da özel konut tahsil edecek.
Kamu konutları yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, makam itibarıyla kendisine özel konut tahsis edilecek kamu görevlileri listesine bakan yardımcılarının da eklendiği ifade edildi. Bu konutların giderlerinin devlet tarafından karşılanacağı bildirildi.
Sözcü'de yer alan habere göre; kamu konutları yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, makam itibarıyla kendisine özel konut tahsis edilecek kamu görevlileri listesine bakan yardımcıları da eklendi.
EMNİYET GENEL MÜDÜRLERİNE DE KONUT TAHSİSİ
Emniyet Genel Müdürü'ne özel tahsisli konut verilmesi için gerekli olan 'vali kökenli olma' şartı da kaldırıldı. Emniyet genel müdürlerine de valilik yapıp yapmadığına bakılmaksızın konut tahsis edilecek.
Yeni düzenleme, halen görevde bulunan ya da atanacak tüm bakan yardımcıları için yeni bir hak doğurdu. Halen 16 bakanlık bünyesinde toplam 50 bakan yardımcısı görev yapıyor.
TÜM MASRAFLARI BAKANLIK KARŞILAYACAK
Yeni düzenlemeyle birlikte 50 bakan yardımcısı için 50 ayrı konut tahsis edilecek. Konutların tamamı, bakanlık bütçesinden karşılanmak üzere bakan yardımcılarının isteğine göre döşenecek. Ayrıca konutların tamamında ısınma, aydınlatma, elektrik, su, gaz, temizlik, telefon, kapıcı, ahçı, kaloriferci, bahçıvan ve benzeri giderler ile her türlü işletme, bakım ve onarım giderleri de görev yaptıkları bakanlıkça ödenecek.
Özel konut tahsis edilecek makamlar şöyle:
Cumhurbaşkanı
Yurtdışındaki büyükelçiler, daimi delegeler, maslahatgüzarlar, askeri temsil heyetleri başkanları ve başkonsoloslar
Bakanlar
Yüksek Yargı Organları
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile Danıştay Başsavcısı
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
Bakan yardımcıları
Müsteşarlar
Diyanet İşleri Başkanı, Merkez Bankası Başkanı
Valiler, Emniyet Genel Müdürü
Kaymakamlar
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