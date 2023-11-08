Bakan Yerlikaya duyurdu! Futbolda bahis operasyonu 'sibergöz' ile neşter vuruldu

Son günlerde futbolda gündeme gelen ve çok konuşulan bahis olayları ile ilgili İçişleri bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'sibergöz' operasyonu ile neşter vurulduğunu duyurdu.

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Bakan Yerlikaya duyurdu! Futbolda bahis operasyonu 'sibergöz' ile neşter vuruldu 1

HESAPLARDA 3,6 MİLYAR TL İŞLEM HACMİ

Şüphelilerin; yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başkalarına ait banka hesaplarını 3.000 -10.000 TL karşılığında temin ettiği, suçtan elde edilen paraların kripto varlık borsalarından kripto varlık alımı yapılarak akladığı, para transferinde kullanılan hesaplarda yaklaşık 3.6 milyar TL işlem hacmi bulunduğu, banka hesaplarında toplanan yasa dışı bahis paralarının bu şüpheli şahıslar aracılığı ile QR kod ve cebe havale yöntemiyle çekim işlemi yaptıkları, toplanan yasa dışı bahis paralarını elektronik para kuruluşu hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

Yapılan eş zamanlı operasyonlarda ilk belirlemelere göre, 71 bin 415 TL'ye, muhtelif miktarda döviz ve altına, çok sayıda senet, banka ve kredi kartına el konuldu.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Futbolda bahis operasyonu 'sibergöz' ile neşter vuruldu
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