Bakan Yerlikaya duyurdu! Futbolda bahis operasyonu 'sibergöz' ile neşter vuruldu
Son günlerde futbolda gündeme gelen ve çok konuşulan bahis olayları ile ilgili İçişleri bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'sibergöz' operasyonu ile neşter vurulduğunu duyurdu.
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