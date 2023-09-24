Bakan Yumaklı'nın katıldığı Yöresel halk oyunlarının oynandığı festival renkli görüntülere sahne oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Beykoz'da düzenlenen "Büyük Kastamonu Buluşması Festivali'ne katıldı. Yöresel halk oyunlarının oynandığı festival renkli görüntülere sahne oldu.

FESTİVALDE BİR BİRİNDEN RENKLİ GÖSTERİLER OLUŞTU

'Büyük Kastamonu Buluşması Festivali" Beykoz Spor Ormanı'nda başladı. Yöresel halk oyunları, yemekler ve birbirinden renkli görüntülerin ortaya çıktığı festivale Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu dernek başkanları, üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yumaklı, festivalde sergilenen halk oyunlarını izledi ve vatandaşlar ile sohbet etti. Festival, düzenlenen konserler ile devam ediyor.

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