Bakan Yumaklı'nın katıldığı Yöresel halk oyunlarının oynandığı festival renkli görüntülere sahne oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çok sayıda vatandaşın katıldığı, bir birinden renkli görüntülerin oluştuğu Beykoz'da düzenlenen "Büyük Kastamonu Buluşması Festivali'ne katıldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Beykoz'da düzenlenen "Büyük Kastamonu Buluşması Festivali'ne katıldı. Yöresel halk oyunlarının oynandığı festival renkli görüntülere sahne oldu.

FESTİVALDE BİR BİRİNDEN RENKLİ GÖSTERİLER OLUŞTU

'Büyük Kastamonu Buluşması Festivali" Beykoz Spor Ormanı'nda başladı. Yöresel halk oyunları, yemekler ve birbirinden renkli görüntülerin ortaya çıktığı festivale Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu dernek başkanları, üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yumaklı, festivalde sergilenen halk oyunlarını izledi ve vatandaşlar ile sohbet etti. Festival, düzenlenen konserler ile devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu Pendik'ten intikam mı alıyor! İBB AK Parti döneminde başlayan projeleri yarım bıraktıEkrem İmamoğlu Pendik'ten intikam mı alıyor! İBB AK Parti döneminde başlayan projeleri yarım bıraktı

Bebek’te korkunç olay! Taksici ile tartışan iki genç cevrede ki 6 kişilik grubun bıçaklı saldırısına uğrayarak hayatını kaybettiBebek’te korkunç olay! Taksici ile tartışan iki genç cevrede ki 6 kişilik grubun bıçaklı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti

CHP'de İstanbul kavgası! İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Özgür Çelik, adaylığını açıkladı ortalık karıştıCHP'de İstanbul kavgası! İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Özgür Çelik, adaylığını açıkladı ortalık karıştı

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan çok önemli açıklamalar: Emekliye ne kadar zam yapılacak, yılbaşından önce açıklanacak mı? İşte detaylarCumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan çok önemli açıklamalar: Emekliye ne kadar zam yapılacak, yılbaşından önce açıklanacak mı? İşte detaylar

A 101 28 Eylül 2023 Perşembe Aldın Aldın, ürün kataloğu yayınlandı, İşte indirimli ve çok uygun fiyat ürün kataloğuA 101 28 Eylül 2023 Perşembe Aldın Aldın, ürün kataloğu yayınlandı, İşte indirimli ve çok uygun fiyat ürün kataloğu

Emekli maaşlarına zam yapılacak mı, ne kadar yapılacak, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? zam için 3 yeni formül gündemde! İşte detaylarEmekli maaşlarına zam yapılacak mı, ne kadar yapılacak, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? zam için 3 yeni formül gündemde! İşte detaylar

İslam Memiş'ten olay altın yorumu! 'Muhakkak göz önünde bulundurulmalı' diyerek uyardıİslam Memiş'ten olay altın yorumu! 'Muhakkak göz önünde bulundurulmalı' diyerek uyardı

Ümit Erkol, CHP Ankara İl Başkanı seçildi, yenilikçileri ağır bir şekilde eleştirdi' Böyle yenilikçilik olmaz''Ümit Erkol, CHP Ankara İl Başkanı seçildi, yenilikçileri ağır bir şekilde eleştirdi' Böyle yenilikçilik olmaz''

Bankacılık ve finansal hizmetler şirketi Goldman Sachs'dan korkutan açıklam! ''Petrol fiyatları 100 doları aşacak''Bankacılık ve finansal hizmetler şirketi Goldman Sachs'dan korkutan açıklam! ''Petrol fiyatları 100 doları aşacak''

Bakan Yumaklı'nın katıldığı Yöresel halk oyunlarının oynandığı festival renkli görüntülere sahne oldu

Bakan Yumaklı'nın katıldığı Yöresel halk oyunlarının oynandığı festival renkli görüntülere sahne oldu

KAYNAK: İHA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Korkunç görüntüler! Karasu çayında yüzlerce balık kimyasal zehirlenmeden dolayı öldü
Korkunç görüntüler! Karasu çayında yüzlerce balık kimyasal zehirlenmeden dolayı öldü
İstanbulluların ulaşımla imtihanı! 155 yürüyen merdiven devre dışı!
İstanbulluların ulaşımla imtihanı! 155 yürüyen merdiven devre dışı!
Atatürk'e resmine müstehcen hareketlerde bulunan lise öğrencisinin ifadesi ortaya çıktı: Atatürk olduğunu bilmiyordum!
Atatürk'e resmine müstehcen hareketlerde bulunan lise öğrencisinin ifadesi ortaya çıktı: Atatürk olduğunu bilmiyordum!
Anadolujet uçağında korku dolu anlar! Uçak inişte duramayınca toprak zemine çıktı! Uçağı kurtarma çalışmaları sürüyor
Anadolujet uçağında korku dolu anlar! Uçak inişte duramayınca toprak zemine çıktı! Uçağı kurtarma çalışmaları sürüyor
Son Haberler
Bakan Yumaklı'nın katıldığı Yöresel halk oyunlarının oynandığı festival renkli görüntülere sahne oldu
Bakan Yumaklı'nın katıldığı Yöresel halk oyunlarının oynandığı festival renkli görüntülere sahne oldu
Ekrem İmamoğlu Pendik'ten intikam mı alıyor! İBB AK Parti döneminde başlayan projeleri yarım bıraktı
Ekrem İmamoğlu Pendik'ten intikam mı alıyor! İBB AK Parti döneminde başlayan projeleri yarım bıraktı
Bebek’te korkunç olay! Taksici ile tartışan iki genç cevrede ki 6 kişilik grubun bıçaklı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti
Bebek’te korkunç olay! Taksici ile tartışan iki genç cevrede ki 6 kişilik grubun bıçaklı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti
CHP'de İstanbul kavgası! İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Özgür Çelik, adaylığını açıkladı ortalık karıştı
CHP'de İstanbul kavgası! İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Özgür Çelik, adaylığını açıkladı ortalık karıştı
Ankara'da pazartesi gününe dikkat! Özel halk otobüsleri reste, rest attı! Eyleme gidiyor!
Ankara'da pazartesi gününe dikkat! Özel halk otobüsleri reste, rest attı! Eyleme gidiyor!
İstanbullunun çilesi bitmiyor! İBB bozuk merdiveni tamir etmedi, demir bariyerlerle komple kapattı
İstanbullunun çilesi bitmiyor! İBB bozuk merdiveni tamir etmedi, demir bariyerlerle komple kapattı
Çok Okunanlar
Emekli maaşlarına zam yapılacak mı, ne kadar yapılacak, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? zam için 3 yeni formül gündemde! İşte detaylar
Emekli maaşlarına zam yapılacak mı, ne kadar yapılacak, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? zam için 3 yeni formül gündemde! İşte detaylar
İslam Memiş'ten olay altın yorumu! 'Muhakkak göz önünde bulundurulmalı' diyerek uyardı
İslam Memiş'ten olay altın yorumu! 'Muhakkak göz önünde bulundurulmalı' diyerek uyardı
CHP'de İstanbul kavgası! İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Özgür Çelik, adaylığını açıkladı ortalık karıştı
CHP'de İstanbul kavgası! İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Özgür Çelik, adaylığını açıkladı ortalık karıştı
A 101 28 Eylül 2023 Perşembe Aldın Aldın, ürün kataloğu yayınlandı, İşte indirimli ve çok uygun fiyat ürün kataloğu
A 101 28 Eylül 2023 Perşembe Aldın Aldın, ürün kataloğu yayınlandı, İşte indirimli ve çok uygun fiyat ürün kataloğu
Avukatlık asgari ücret tarifesi ortalama yüzde 90 artırılarak resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi
Avukatlık asgari ücret tarifesi ortalama yüzde 90 artırılarak resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi
CHP'li İBB' çalışanına zam yapmadı, işçiler 30 yıl sonra tüm şirketlerde greve gitme kararı aldı
CHP'li İBB' çalışanına zam yapmadı, işçiler 30 yıl sonra tüm şirketlerde greve gitme kararı aldı
Yorumlananlar
Hapis cezası alan HDP'li yöneticisi yurt dışına kaçarken yakalandı
Hapis cezası alan HDP'li yöneticisi yurt dışına kaçarken yakalandı
Soyal medya fenomeni Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan'ın dövüşü karakolda bitti, verdikleri ifade şok etti!
Soyal medya fenomeni Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan'ın dövüşü karakolda bitti, verdikleri ifade şok etti!
İstanbul'daki Suriyeliler için karar verildi! Kaydı bulunmayanlara yaptırım
İstanbul'daki Suriyeliler için karar verildi! Kaydı bulunmayanlara yaptırım
Ankara halk ekmekte bakteri skandalında yeni gelişme! Bir gerçek daha ortaya çıktı!
Ankara halk ekmekte bakteri skandalında yeni gelişme! Bir gerçek daha ortaya çıktı!