Ekrem İmamoğlu Pendik'ten intikam mı alıyor! İBB AK Parti döneminde başlayan projeleri yarım bıraktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti döneminde yapımına başlanan projeleri yarım bıraktı. 2017'de Pendik D-100 ve TEM otoyolu için yan yol projeleri geliştirildi.
AK PARTİ DÖNEMİNDE BAŞLANAN PROJELER YARIM BIRAKILDI
1 milyon 438 bin 140 TL + KDV bedelle Esenyalı mahallesinde yapımına başlanan 6.5 kilometrelik olan projede 2019'a kadar yan yol çalışması yapıldı. Ancak proje Ocak 2020'de İBB yönetimi tarafından durduruldu. 9 Aralık 2016'da geliştirilen 8.5 kilometrelik TEM yan yol yapım çalışmalarını da İBB yönetimi durdu. 2016'da 20 milyon 807 bin 300 TL + KDV maliyetle yapımına başlanan kuzey yan yol projesi de yarım bırakıldı.
METRO 5 YILDIR BİTMEDİ NE ZAMAN BİTECEĞİDE BELLİ DEĞİL
28 Nisan 2017'de çalışmalarına başlanan Pendik - Kaynarca- Tuzla Metro hattı da 2019'dan sonra durduruldu. 2021'de çalışmalar yeniden başladı. "2023'te açılacak" vaadi 2025'e uzatıldı.
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KAYNAK: İHA