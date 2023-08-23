Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na çok sert cevap: "İstanbul’da olsam yine gelmezdim"

İstanbul-İBB Başkanı İmamoğlu Pendik'te katıldığı bir törende, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in törene gelmediğini söylemesi üzerine Başkan Cin sosyal medya hesabından sert bir cevap verdi.

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Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na çok sert cevap: "İstanbul’da olsam yine gelmezdim"

İBB Başkanı İmamoğlu Pendik'te katıldığı bir törende, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in törene gelmediğini söylemesi üzerine Başkan Cin sosyal medya hesabından sert bir cevap verdi. Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Sayın İmamoğlu, Metro TBM çıkış töreninize iştirak etmedim. Ankara'daydım. Pendik Stadyumu için protokol imzaladık. Daha önce ifade ettiğimi bu vesileyle söylemeliyim: İstanbul'da olsam yine gelmezdim" dedi.

"İSTANBULDA OLSAM YİNE GELMEZDİM"

Ahmet Cin, daha önce İmamoğlu ile aralarında geçen diyaloğa dikkat çekerek, "Daha önceki vukuatınızdan sonra söylemiştim. Tekrar ediyorum: Saygı ölçülerine sığmayan davranışlarınızı, kibrinizi, şov tutkunuzu terketmediğiniz sürece herhangi bir toplantınıza katılmayacağım, hatırlatmak isterim. Bu vesileyle İstanbul'a hoş geldiniz." ifadelerine yer verdi.

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KAYNAK: İHA

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