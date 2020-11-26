Bakan Zehra Zümrüt, asgari ücret zammı için konuştu: İlk toplantı 4 Aralık'ta

Türkiye milyonlarca insanın kazandığı ücret olan asgari ücretin 2021 yılındaki tutarını belirlemek için süreç başlıyor. Bu kapsamda asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 4 Aralık Cuma günü gerçekleştirecek. Konuya ilişkin konuşan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak." dedi.

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Asgari ücret; işçinin yaşamı için gerekli temel ihtiyaçlarını (barınma, yeme, içme, sağlık, giyinme, ulaşım vs.) karşılayabilmesi için, işvereni tarafından çalışmasına karşılık verilen en düşük ücret anlamına geliyor. Bu ücret hangi iş kolunda çalışırsa çalışsın işçinin alacağı minimum fiyattır ve her sene devletin çeşitli koşullara göre belirlediği oranlarda zamlanıyor.

Asgari ücrete zam pazarlığı başlıyor: 2021'de asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücretin belirlendiği komisyonda yasa gereği 5 işçi, 5 işveren ve 5 devlet temsilcisi bulunuyor. Asgari ücretlilerin gelir vergisi oranı yüzde 15 ancak asgari geçim indirimi ile verginin bir bölümü iade ediliyor.

Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak? 2021 yılı asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.