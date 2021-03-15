Bakan Ziya Selçuk: Liselilerin salgında gösterdiği gayret, eleştiri ve anlayışa saygı duyuyorum
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise öğrencilerinin koronavirüs salgınında gösterdikleri gayrete, eleştirilere, anlayışa çok saygı duyduğunu belirterek, "Büyük bir sürecin içinden geçiyorlar. Biliyorum ki bu gayret, onları bambaşka yerlere taşıyacak." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından lise öğrencileri hakkında paylaşımda bulundu.
Selçuk, yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Liselilerle sözleşip buluşuyoruz, yolda karşılaşıyoruz; tartışıyoruz, hayallerini dinliyorum. Salgında gösterdikleri gayrete, eleştirilere, anlayışa çok saygı duyuyorum. Büyük bir sürecin içinden geçiyorlar. Biliyorum ki bu gayret, onları bambaşka yerlere taşıyacak."
Bakan Selçuk, paylaşımında öğrencilerle olan fotoğraflarına da yer verdi;
Liselilerle sözleşip buluşuyoruz, yolda karşılaşıyoruz; tartışıyoruz, hayallerini dinliyorum. Salgında gösterdikleri gayrete, eleştirilere, anlayışa çok saygı duyuyorum. Büyük bir sürecin içinden geçiyorlar. Biliyorum ki bu gayret, onları bambaşka yerlere taşıyacak. pic.twitter.com/LRBXa5QafA— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 14, 2021