Bakandan açıklama: Fındık için ilk ödeme bugün

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin fındık üreticileri için yaptığı bu açıklama yalnızca Toprak Mahsulleri Ofisi'ne fındık teslim eden üreticileri kapsıyor.

Bakan Pakdemirli'nin yaptığı açıklama:

"Fındık üreticilerimize ilk ödemeyi yapıyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisimizin Fındık Alım Kampanyasının ilk 8 gününde fındık teslim eden 2.507 üreticimizin hesaplarına fındık alım bedeli olarak toplam 75 milyon TL'yi bugün yatırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."