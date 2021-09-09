Bakandan açıklama: Fındık için ilk ödeme bugün
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapılan açıklamada fındık üreticilerine bugün 75 milyon TL'lik ödeme yapılacağı belirtildi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin fındık üreticileri için yaptığı bu açıklama yalnızca Toprak Mahsulleri Ofisi'ne fındık teslim eden üreticileri kapsıyor.
Bakan Pakdemirli'nin yaptığı açıklama:
"Fındık üreticilerimize ilk ödemeyi yapıyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisimizin Fındık Alım Kampanyasının ilk 8 gününde fındık teslim eden 2.507 üreticimizin hesaplarına fındık alım bedeli olarak toplam 75 milyon TL'yi bugün yatırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."