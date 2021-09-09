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Bakandan açıklama: Fındık için ilk ödeme bugün

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapılan açıklamada fındık üreticilerine bugün 75 milyon TL'lik ödeme yapılacağı belirtildi.

Bakandan açıklama: Fındık için ilk ödeme bugün

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin fındık üreticileri için yaptığı bu açıklama yalnızca Toprak Mahsulleri Ofisi'ne fındık teslim eden üreticileri kapsıyor.

 

Bakan Pakdemirli'nin yaptığı açıklama:

 

"Fındık üreticilerimize ilk ödemeyi yapıyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisimizin Fındık Alım Kampanyasının ilk 8 gününde fındık teslim eden 2.507 üreticimizin hesaplarına fındık alım bedeli olarak toplam 75 milyon TL'yi bugün yatırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."

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