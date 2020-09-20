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  3. Bakanı Akar: "Bu utanç Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır"

Bakanı Akar: "Bu utanç Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’da bir gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret edilmesine ateş püskürdü. Akar, "Sağduyu sahibi hiç kimsenin asla kabul etmediği son derece seviyesiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanı Akar: "Bu utanç Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır"

illi Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'da yayın yapan bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik manşetine tepki gösterdi.

Bakan Akar, yaptığı yazılı açıklamada, "Habercilikle alakası olmayan bir Yunan gazetesinde Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve aklı başında Yunan halkı dahil sağduyu sahibi hiç kimsenin asla kabul etmediği son derece seviyesiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz. Bu utanç vesikası Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır. İki ülke arasındaki ilişkileri sabote etmeyi amaçlayan ve kamu vicdanında zaten mahkum olan bu ahlaksızlar hakkında Yunan makamlarınca da gerekli idari ve adli işlemlerin derhal yapılmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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