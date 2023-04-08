Bakanı Çavuşoğlu, Eskişehir'de sahur programında "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" adlı gençlik buluşmasına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Eskişehir'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Programları kapsamında Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Doğan Aslan Bey Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

Depremzedelerle bir süre sohbet eden Çavuşoğlu, onların taleplerini dinledi.

Çavuşoğlu daha sonra Bağlar Mahallesi'nde bulunan kafeleri ziyaret ederek gençlerle buluştu ve onlarla bir süre sohbet etti.

ÇAVUŞOĞLU GENÇLERLE SAHURDA BULUŞTU

Çavuşoğlu ardından Eskişehir Öğretmenevi'nde düzenlenen "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" adlı gençlik buluşmasına katıldı.

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Gençlerle burada sahur yapan Çavuşoğlu, onların sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu'na AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan ve Emine Nur Günay ile AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan da eşlik etti.